藍委指違建拆除率六都最低 桃市府：有失公允

2018-04-30 21:01 中央社 台北30日電



中國國民黨立委陳學聖今天對桃園大火案表示，桃園市是六都中拆除違建率最低的。桃園市新聞處長張惇涵指出，大型違建面積龐大，僅以結案數量評比執行能量有失公允。

桃園市平鎮區敬鵬工廠28日深夜大火，造成5名消防隊員殉職，桃園區域立委陳學聖今天出席中國國民黨立法院黨團記者會表示，桃園市長鄭文燦剛上任時發生新屋保齡球館大火，事隔3年又發生了這次事件，這不是意外，是結構性問題。

陳學聖說，桃園今天會發生這樣的火災是有原因的，因為桃園在六都中，拆除違建率是最低的，去年拆除不到500件，單單新北市就超過2萬件。

他並說，桃園市的火災發生率也是超過全台灣的，全台灣的平均率是0.79，但桃園高達1.71，「所以鄭文燦不要再只記名字，要記起教訓」，不要讓年輕的消防弟兄再枉死了。

張惇涵回應表示，桃園市的違章建築拆除，104年度為563件、105年度837件、106年度684件。從106年起因提升農地大型違建案拆除率，受違建量體龐大影響，拆除數略有下降，目前已陸續補足人力，增加每日拆除量。