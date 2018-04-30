工安重大、汙染嚴重 桃市府勒令敬鵬停工、重罰

2018-04-30 14:12 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



敬鵬大火。記者曾健祐/攝影 分享 facebook 桃園平鎮敬鵬工廠前晚大火，釀成5名消防員殉職悲劇，桃園市府認定後續環境污染嚴重，且為重大工安事故，勒令停工依法重罰。

桃園市政府新聞處長張惇涵表示，市府環保局進行敬鵬工業的後續環境污染監測工作，對於附近地區造成重大的空氣及水體污染，認定情節重大。

另外，確認敬鵬大火為重大工安事故，市府已依照相關法規將敬鵬工業平鎮廠勒令停工，並予以重罰。

而敬鵬二廠的移工，已全數安置完畢，至於罹難2名移工，目前大體置放於國軍804醫院，將於中壢殯儀館設置靈堂。

桃園市環保局指出，針對敬鵬工業平鎮三廠重大工安事件，最高將對敬鵬工業開罰500萬元。

其中依空汙法第31條，持續產生粒狀空氣汙染物開罰100萬元，第32條設有空汙防制設備，當下因火災被燒毀，卻未依規定在1小時內向主管機關通報，再開罰100萬元，2項環保局均從嚴開罰。

另外，目前已要求業者使用砂包阻絕消防廢水，避免消防廢水溢流至工業區外，但昨天持續監測發現，鎮南橋下1處測到水溝水質pH值為3，顯然未妥善收集消防廢水導致汙染，已依水污染防治法第30條規定告發，視違法情節最高可裁罰新臺弊300萬罰鍰。

【中央社／桃園30日電】

敬鵬工業平鎮廠28日大火釀重大傷亡，桃園市長鄭文燦今天表示，環保局進行後續環境污染監測工作，已造成空氣、水體污染，要求敬鵬勒令停工、給予重罰。

鄭文燦媒體受訪表示，去年勞動局有針對敬鵬工業進行檢查，今年2月複查，檢查過程中有發現缺點，進行罰款。敬鵬工業是高科技廠辦，有很多危險物品、毒性化學物質，在消防工作上確實是較大挑戰，後續會針對全市相關類型的消防場所進行盤點。

鄭文燦指出，敬鵬工業火警所造成的空氣污染，環保局從事件發生至現在，都在進行各項檢測，今天針對附近4所學校、幼兒園進行預防性停課，持續進行空品監測，同時也會由環保局依環保法令，要求敬鵬勒令停工、給予重罰。

鄭文燦說，對於殉職、受傷同仁，除表達不捨，也要表達最大歉意。他表示，消防工作是英勇救人，但安全消防是前提，如何讓消防同仁能夠更安全，需要做各方面改革。

鄭文燦提及近三年已增加很多裝備、車輛，人員增補也超過30%，但在火場中瞬息萬變，有哪些弱點、哪些缺失或錯誤，會配合桃園地檢署，將所有救災過程、火災發生成因等「攤在陽光下呈現」。

對於消防局長胡英達今早請辭獲准，鄭文燦說，基於對殉職消防同仁的責任，胡英達於事件發生後就口頭請辭，今早工作會議又再次提出，會在復原工作告一段落後，立刻進行消防局改組。

桃園市政府新聞處長惇涵今天說明，環保局進行敬鵬工業的後續環境污染監測工作，對於附近地區造成重大的空氣及水體污染，認定情節重大，且為重大工安事故，已依相關法規將敬鵬工業平鎮廠勒令停工，並予以重罰。