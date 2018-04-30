消防員殉職 徐國勇：將強化裝備人力保障安全

2018-04-30 12:38 中央社 屏東縣30日電



行政院發言人徐國勇。 聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影 分享 facebook 印刷電路板廠敬鵬桃園市平鎮工廠28日發生大火，造成5名消防員殉職，行政院發言人徐國勇今天在屏東表示，將加強現職消防員的裝備人力，保障消防員的安全。

徐國勇今天陪行政院長賴清德到屏東訪視，針對媒體的詢問，他表示，賴清德下午會前往桃園慰問殉職消防人員的家屬，也會到醫院探訪受傷的消防員。

徐國勇說，行政院會加強現職消防人員的裝備和人力，保障消防人員的安全，但也要求救災單位在救災的SOP（程序）上做檢討，把有問題的地方找出來，不要再有消防人員傷亡的事情發生。

至於敬鵬是不是要賠償問題，徐國勇說，檢察官會調查、究責。