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敬鵬大火消防員殉職 蔡英文上香頻向家屬說「抱歉」

2018-04-30 12:27聯合報 記者曾增勳╱即時報導

桃園市敬鵬平鎮廠大火造成5名英勇消防員殉職，總統蔡英文（中）由市長鄭文燦、內政部...
桃園市敬鵬平鎮廠大火造成5名英勇消防員殉職，總統蔡英文（中）由市長鄭文燦、內政部長葉俊榮等人陪同向殉職消防員上香和慰問家屬。記者曾增勳／攝影
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桃園市敬鵬平鎮廠大火，造成5名英勇消防員殉職，總統蔡英文今天上午由桃園市長鄭文燦、內政部長葉俊榮陪同，前往中壢殯儀館靈堂，向殉職消防員游曜陽、李翰霖、林伯庭、余佳昇、游博瑜5人上香，並逐一慰問在場家屬，發給屬每人20萬元慰問金，蔡英文並逐一聽取家屬心聲，頻頻向家屬說「拍勢」、「對不起」、「抱歉」，家屬希望化學工廠一定要加強管理，消防員的訓練和裝備一定要加強，蔡英文逐一傾聽和記下，了解家屬的心聲。蔡總統表示，她對年輕或年長消防員犧牲殉職表示不捨。
桃園市敬鵬平鎮廠大火造成5名英勇消防員殉職，總統蔡英文（左二）到靈堂向殉職消防員...
桃園市敬鵬平鎮廠大火造成5名英勇消防員殉職，總統蔡英文（左二）到靈堂向殉職消防員上香和慰問家屬。記者曾增勳／攝影
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