敬鵬大火5消防員殉職 桃園消防局長請辭獲准

2018-04-30 10:49 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園市消防局長胡英達。 聯合報系資料照／記者李京昇攝影 分享 facebook 桃園市平鎮區敬鵬工業廠大火，釀成5名消防員殉職悲劇，桃園市消防局長胡英達今天請辭獲准。3年前桃園新屋保齡球館大火，6消防員殉職，當時的消防局長也是他。

桃園市政府新聞處長張惇涵表示，今日上午9時，市長鄭文燦主持「0428工廠火警災害應變中心」第二次工作會議，消防局長胡英達表達請辭，已獲得鄭文燦同意。鄭文燦表示，胡英達基於對殉職同仁的責任，決定請辭，胡在消防工作崗位43年，3年多來在桃園服務，進行了許多消防改革，鄭文燦也謝謝他的辛勞。

因災後仍有諸多善後工作，鄭文燦並指示，胡英達在復原工作告個段落後，消防局就進行交接改組。