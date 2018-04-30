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保障消防員安全 葉俊榮：毒性化學物堆放處應申報

2018-04-30 10:48中央社 台北30日電

桃園平鎮區敬鵬工廠發生大火，桃園消防隊員全力搜救，不幸造成5人殉職1命危1插管及...
桃園平鎮區敬鵬工廠發生大火，桃園消防隊員全力搜救，不幸造成5人殉職1命危1插管及5傷慘劇，另2名移工死亡。內政部長葉俊榮（右2）30日上午到立法院內政委員會備詢，開會前，與內政委員會朝野立委為殉職消防員默哀一分鐘。 中央社
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桃園市敬鵬工廠大火，5名消防員殉職。內政部長葉俊榮今天說，已請消防署檢討毒性化學物質除應申報數量，也應申報堆放處，讓消防員了解，且防禦性救災觀念也應納入教育訓練。

桃園平鎮區敬鵬工廠28日發生大火，因有移工受困，桃園消防隊員全力搜救，不幸造成5人殉職1命危1插管及5傷慘劇，另2名移工死亡。立法院內政委員會上午在開會前，特別默哀一分鐘。

葉俊榮上午列席立法院內政委員會，會前受訪表示，敬鵬工廠大火奪走許多打火弟兄生命，有一人插管還有一人使用葉克膜，希望他們得到社會支撐能夠度過；除對因公殉職人員給予最優厚撫卹外，也做許多檢討。

葉俊榮說，科技進步，工廠要用到非常多的化學物質，甚至有毒物質，因此消防救災在機制上也要有所因應調整，才能保障消防弟兄安全。

他認為，目前對於毒性化學物質有要求申報，但只有申報數量，對於堆放何處、布置如何，無法第一時間提供消防弟兄了解，因此，他昨天指示消防署作為檢討重點。

葉俊榮也說，這個部分需要其他部會一起配合，他也向行政院長賴清德報告，希望在這次慘痛教訓下，未來有所精進。

葉俊榮表示，消防弟兄都很熱切想救人，但在未來消防教育、訓練上，應該強調防禦性的救災觀念，要懂得保護自己，他指示消防署，改進教育與訓練內涵要把保護自己的觀念在執勤過程中發揮。

消防署副署長江濟人受訪表示，這次造成消防弟兄傷亡，大家都很遺憾，葉俊榮已指示內政部次長召集成立專案調查小組，針對外界疑慮，從受理報案、指揮派遣、現場安全管理、相關危險物品掌握等充分檢討。

他說，除機關之外，會邀請消防化學鑑識專家，做詳細檢討，把過程中造成問題與外界疑慮，公正、公開、透明調查，調查結果會落實在策進改進作為。

媒體詢問，外傳是錯誤訊息害消防弟兄殉職，是否「救錯棟」，江濟人說，他初步了解，「好像沒有救錯棟」；媒體與很多人關心所提出的質疑，是否確實，調查會進一步釐清。

江濟人表示，目前消防人員有危險津貼，每個月約新台幣8000多元，且因6個直轄市勤務繁重，有試辦加成計畫，未來會具體建議是否繼續試辦。

葉俊榮消防員敬鵬

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