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桃園工廠大火 檢警傳訊敬鵬廠長等人

2018-04-29 22:54中央社 桃園29日電

桃園市平鎮區敬鵬工廠大火，造成5名消防人員殉職，桃園地檢署晚間傳訊敬鵬工業平鎮廠長黃德清等人說明，瞭解敬鵬公司工廠內部設施、物料儲放，以釐清火災發生原因。

桃園地檢署晚間發布新聞稿表示，敬鵬工業平鎮廠火警釀5名消防員、2名泰籍移工死亡，桃園地檢署指派主任檢查官趙燕利、檢察官董諭及法醫，今天上午相驗遺體，經查死者均為男性。

桃園檢方指出，7名死者中，消防人員游曜陽、李翰霖、余佳昇、游博瑜、林尉熙與一名泰籍移工，遺體完整，身分得以辨識；而另一名泰籍移工的身軀燒損嚴重，無法辨認身分，已請警方協助通知家屬來台配合DNA鑑定；至於具體死因，將擇期解剖確認。

檢方表示，晚間傳訊敬鵬公司廠長黃德清、經理黃建翔、課長魏順強、安全衛生管理師蘇志明、物料管理員陳建達、警衛范氏鳳、蔡政均、陳柯達等人，瞭解敬鵬公司工廠內部設施、物料儲放，以釐清火災原因等疑義。

此外，檢察官今天也指揮警方前往敬鵬公司調取相關資料，下午會同勞動部職業安全衛生署北區職業安全衛生中心、桃園市政府警察局、平鎮分局、消防局、經濟發展局、環境保護局、勞動局勞動檢查處、都市發展局建築管理處等單位，在桃園市政府消防局會議室召開專案會議，後續由各單位分工協助相關事項。

桃園地檢署表示，將儘速會同桃園市政府消防局等單位進行現場勘驗，還原火災情形，查明真相。此外，犯罪被害人保護協會桃園分會已主動慰問及關懷死者家屬，提供各項諮詢及協助服務。

桃園市平鎮區敬鵬工廠大火，造成5名消防人員殉職，桃園地檢署晚間傳訊敬鵬工業平鎮廠...
桃園市平鎮區敬鵬工廠大火，造成5名消防人員殉職，桃園地檢署晚間傳訊敬鵬工業平鎮廠長黃德清等人說明，瞭解敬鵬公司工廠內部設施、物料儲放，以釐清火災發生原因。記者鄭國樑／攝影
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