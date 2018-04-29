李翰霖桃園工廠大火殉職 妻不願兒再當警消

2018-04-29 19:20 中央社 桃園29日電



桃園巿消防局平鎮消防分隊小隊長李翰霖在敬鵬工廠惡火中殉職，李翰霖妻子今天說，兒子原本要繼承父志，但這工作實在太危險，不想再讓兒子從事警消行業。

李翰霖殉職後，他的家人今天在靈堂不斷哭泣。

李翰霖妻子受訪時說，兒子在去年曾報考警察，只差幾分就可錄取，今年本來想說只要再接再厲就可考上，但丈夫卻不幸在火場中殉職，這工作實在太危險了，她應該讓兒子選擇放棄從事警消工作。

「媽，我飯菜放在桌上，要吃時記得再加熱」，李翰霖母親難過表示，她的3名兒子都是警消，每天都會輪流關心她吃飯、要吃什麼。李翰霖昨天出門上班前還貼心準備好飯菜，但怎麼也沒想到，這竟然是母子倆最後一次對話。

李母說，李翰霖是么兒，從事消防工作20多年來，只要出勤滅火，她就在家擔心不已，甚至連飯都吃不下，直到李翰霖在任務結束後打電話回家報平安，她才會放下心中大石，放心吃已經冷掉的飯菜。

李母痛哭說，李翰霖身為小隊長，一旦有火警就要帶隊出發救援。他有熱情救人，但如今救到連自己的命都沒了，她心都不會痛嗎？李翰霖已經在火場被壓死，因公死亡，如今還要被解剖，這讓她實在無法接受。