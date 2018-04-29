工廠大火釀死傷 敬鵬高層鞠躬致歉

2018-04-29 17:33 中央社 台北29日電



印刷電路板廠敬鵬28日深夜發生大火，造成嚴重死傷，發言人蕭公彥、副總經理林玉女、副總經理林萬禮3人今天在重大訊息記者會向罹難者及其家屬鞠躬致歉，表達沉重哀悼。

林玉女說，敬鵬呼籲大家一起祈禱，希望兩名受傷的消防人員能度過難關。