敬鵬：廠區燃油為發電機用途 並非網路傳言

2018-04-29 17:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ╱即時報導



車用PCB大廠敬鵬（2355）今（29）日召開重大訊息記者會提到，廠區燃油為發電機用途，並非網路傳言，目前從廠外觀察火勢發生在左邊、燃油則放置在廠區右側，容量並依法設置。