大火殉職消防 朱立倫：新北子弟從優慰助

相關新聞
持續更新／敬鵬桃園廠大火 5消防員殉職2急救、2移工不治2018-04-29 07:38
消防5死敬鵬董座僅致意未道歉 家屬悲：無法接受2018-04-29 15:23
蔡英文要對殉職消防員從優撫卹 葉毓蘭：沒資格2018-04-29 11:26
帶隊消防員游曜陽 一句「收到」成最後遺言2018-04-29 11:41
游博瑜3年前哀悼殉職消防學長 而今輪到自己發生不幸2018-04-29 11:18
桃園工廠大火消防員5死 藍委批：年改怎麼砍得下手2018-04-29 10:57
火流瞬間掉一樓 5消防員高溫窒息身亡2018-04-29 10:35
「我們還要開同學會！」 打火同袍遺憾他永遠缺席2018-04-29 10:07
平鎮小隊長李翰霖出身消防世家 不幸救災殉職2018-04-29 09:20
打火英雄林尉熙重傷 親友集氣祈福：全家等你回來2018-04-29 08:22
敬鵬大火呂宗郁傷勢暫回穩 老家親友：神明保佑2018-04-29 16:41
消防工作高危險 老家親友不捨哀悼2018-04-29 16:14
奪走5消防員性命 敬鵬3年工安違規已10次2018-04-29 15:44
侯友宜：政府算計警消退休金時 想想殉職消防弟兄處境2018-04-29 15:34
哥哥打火殉職 妹發文「家人的驕傲 以他為榮」2018-04-29 15:27
桃園敬鵬惡火 殉職隊員父母哀悽「白髮人送黑髮人」2018-04-29 15:26
放假就幫父親工作 余佳昇殉職親友慟2018-04-29 15:18
影／葉俊榮：廠房充滿風險 化學物品存放概略圖很重要2018-04-29 14:50
殉職小隊長孝順貼心 母淚訴「我當媽的心要痛死了」2018-04-29 14:18
5消防員殉職 巿議員：敬鵬「救錯棟」造成誤判2018-04-29 13:56
桃園5消防員殉職 台中消防員感傷：我們不需要被稱英雄2018-04-29 13:43
5消防員殉職 指揮有問題？ 消防署：均會全面檢討2018-04-29 13:37
桃園火警 第一位獲救消防員呂宗郁醒來了2018-04-29 13:36
游曜陽殉職 打火兄弟慟「我們還要開同學會」2018-04-29 13:36
平鎮小隊長李翰霖 出身消防世家2018-04-29 13:36
林尉熙搶救敬鵬大火重傷 親友：我們全家等你回來2018-04-29 13:36
敬鵬平鎮廠 18年前也燒過2018-04-29 13:22
老牌PCB廠敬鵬 災損還無法評估2018-04-29 13:22
桃園上市公司敬鵬大火 痛失5消防員2018-04-29 13:21
平鎮工廠大火 時代力量提議開放消防員籌組工會2018-04-29 13:20
影／敬鵬廠房陷入火海 消防員：被火團團圍住2018-04-29 12:58
圖／桃園工廠大火悶燒進入第16小時 消防員全累癱2018-04-29 12:57
「軍警消簽的是生死契約！」 吳育仁悼殉職消防員2018-04-29 12:39
向殉職消防員上香 葉俊榮哽咽：積極救人常忘保護自己2018-04-29 12:37
桃園工廠大火 葉俊榮將赴醫院探視傷者2018-04-29 12:25
殉職消防員2人是嘉義人 張花冠：再多撫恤都無法安慰2018-04-29 11:45
消防員葬身桃園火場 徐永明：警消保障應同軍人2018-04-29 11:28
桃園大火5消防員殉職 市長鄭文燦：深表哀悼與歉意2018-04-29 10:56
桃園工廠大火 消防員被壓機械下受困殉職2018-04-29 10:45
熱門文章
持續更新／敬鵬桃園廠大火 5消防員殉職2急救、2移工不治2018-04-29 07:38
東海生曠課3個月 母親控訴學校「不管死活」求償學費2018-04-28 19:25
蔡英文要對殉職消防員從優撫卹 葉毓蘭：沒資格2018-04-29 11:26
火流瞬間掉一樓 5消防員高溫窒息身亡2018-04-29 10:35
祖厝遭賣 婦人憂「沒家了」食不下嚥猝死2018-04-28 19:19
天亮了還在燒！桃園惡火7受困消防員6人救出無生命跡象2018-04-29 05:50
敬鵬平鎮廠18年前也燒過 當年救出5員工2018-04-29 01:37
打火英雄林尉熙重傷 親友集氣祈福：全家等你回來2018-04-29 08:22
桃園大火第一位獲救消防員 醒來了2018-04-29 02:45
桃園工廠大火消防員5死 藍委批：年改怎麼砍得下手2018-04-29 10:57
桃園7消防員火場失聯 網友「希望不要是真的」2018-04-29 00:20
5消防員殉職 巿議員：敬鵬「救錯棟」造成誤判2018-04-29 13:56
平鎮小隊長李翰霖出身消防世家 不幸救災殉職2018-04-29 09:20
敬鵬獲利已有壓力 桃園平鎮工廠大火恐重創2018-04-29 09:54
孫子用空拍機找失蹤爺 卻驚見「浮」在景美溪畔2018-04-28 21:22
圖／桃園工廠大火悶燒進入第16小時 消防員全累癱2018-04-29 12:57
影╱平鎮大火4消防員仍受困 廠內囤柴油、鹽酸悶燒難撲滅2018-04-29 03:54
帶隊消防員游曜陽 一句「收到」成最後遺言2018-04-29 11:41
游博瑜3年前哀悼殉職消防學長 而今輪到自己發生不幸2018-04-29 11:18
石油氣槽夾藏私菸 海巡高雄港攔抄850箱私菸2018-04-28 18:03
「我們還要開同學會！」 打火同袍遺憾他永遠缺席2018-04-29 10:07
桃園工廠大火消防員5死 逾11年來次高2018-04-29 09:44
桃園工廠大火消防隊員失蹤 各地消防隊員揪心2018-04-29 00:40
「軍警消簽的是生死契約！」 吳育仁悼殉職消防員2018-04-29 12:39
平鎮大火 府院齊表哀悼 蔡英文：殉職人員從優撫卹2018-04-29 09:37
總統蔡英文慰問2國道警員遺眷 專案認定入祠忠烈祠2018-04-28 17:04
162女打180男太「強悍」 二審法官改判她有罪2018-04-29 14:20
桃園首件！詐騙集團依組織犯罪判刑 檢：法院里程碑2018-04-28 21:15
消防5死敬鵬董座僅致意未道歉 家屬悲：無法接受2018-04-29 15:23
陽光女孩染毒變老婦 毒品裝時尚 攻陷年輕人2018-04-29 11:00
平鎮工廠大火 殉職小隊長游曜陽一周前才過完生日2018-04-29 08:21
莽夫不爽與子視訊前妻亂入 載油狂飆200公里要同歸於盡2018-04-29 00:08
侯友宜：政府算計警消退休金時 想想殉職消防弟兄處境2018-04-29 15:34
殉職小隊長孝順貼心 母淚訴「我當媽的心要痛死了」2018-04-29 14:18
偷搞同事14歲女兒出人命 賠不出百萬金判1年刑2018-04-29 12:56
桃園上市公司敬鵬大火 痛失5消防員2018-04-29 13:21
桃園大火5消防員殉職 市長鄭文燦：深表哀悼與歉意2018-04-29 10:56
桃園工廠惡火7消防員受困救出3名 全力搜救另4名隊員中2018-04-29 03:13
神棍騙很大 假神明降駕性侵未遂判2年2018-04-29 09:53
婦人遇騙 警「我們不是林志玲或金城武」喚醒2018-04-28 19:58
留言