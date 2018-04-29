大火殉職消防 朱立倫：新北子弟從優慰助

2018-04-29 15:45 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ╱即時報導



新北市長朱立倫今天表示，桃園大火造成嚴重死傷，他非常難過也後上哀悼之意，那些消防員最好的打火弟兄，雖然在桃園發生，但其中也有新北子弟，市府會從優撫慰助或撫卹，因為他們都是因公殉職的英雄。