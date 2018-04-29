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大火殉職消防 朱立倫：新北子弟從優慰助

2018-04-29 15:45聯合報 記者施鴻基╱即時報導

新北市長朱立倫今天表示，桃園大火造成嚴重死傷，他非常難過也後上哀悼之意，那些消防員最好的打火弟兄，雖然在桃園發生，但其中也有新北子弟，市府會從優撫慰助或撫卹，因為他們都是因公殉職的英雄。

曾擔任桃園縣長的朱立倫大嘆一口氣、停滯數秒說，真的非常難過，將來應該要檢討如何確保救難確保所有救災救難人員安全，特別是工廠和住宅不一樣，救災前須確認、熟悉動線，確保打火弟兄和受困民眾的安全。

朱立倫認為工廠救災不同於住宅，須注意救援及逃脫動線。記者施鴻基／攝影
朱立倫認為工廠救災不同於住宅，須注意救援及逃脫動線。記者施鴻基／攝影
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朱立倫消防員

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