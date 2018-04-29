桃園工廠大火消防員5死 朝野立委促檢討

2018-04-29 14:25 中央社 台北29日電



桃園市平鎮區敬鵬工廠28日晚間大火，造成消防人員5死、7傷。內政部長葉俊榮（中）指示消防署，罹難者以因公殉職辦理從優撫卹，並徹底檢討肇因及研提相關改進措施。（消防署提供） 分享 facebook

民進黨立法院黨團幹事長何欣純今天說，敬鵬大火造成消防員死傷，盼政府能檢討消防員在職訓練與待遇提升；國民黨立法院黨團首席副書記長曾銘宗說，應給值勤警消安全保障。

桃園市平鎮區敬鵬工廠28日深夜發生大火，7名消防員及2名移工受困失聯，經過搜救，至今天清晨全數尋獲，但5名消防員殉職、1人命危、1人無生命危險，2名移工死亡。

何欣純說，發生這樣的憾事，真的很令人傷心。她說，從火災發生到後續所有狀況，政府相關單位要調查清楚，桃園市長鄭文燦也已經要求調查清楚，希望能夠讓國人清楚知道，政府有沒有需要改進檢討之處。

她說，殉職消防人員的從優撫卹是一定要的，相關的撫卹制度未來也可以討論是否要再調整。她表示，消防人員的在職訓練與在職期間的待遇提升，也是可以來討論調整的方向。

此外，曾銘宗說，日前才發生國道警察開單遭撞死，現在又發生多名消防人員殉職，內政部應該給予警消執勤時安全上的保障，就此進行檢討、提出方案，尤其消防人員太常發生類似事件。他也對於殉職警消人員表達最高、最高的敬意，希望內政部能夠從優撫卹。

時代力量則發布新聞稿，要求內政部成立調查小組，調查過程詳細透明，調查結果完全公開，將整起事件過程詳實向國人說明，以慰死者並給家屬一個交代，調查結果出爐後，也必須依法究責。

時代力量指出，廠方在災害發生之際，必須要提供完整資訊給現場救災人員，以增加現場處理的判斷基準，消防也應著重事前風險管理，自廠房設計、消防設計及防災計畫的改善等，必須落實。

親民黨立法院黨團幹事長陳怡潔說，日前國道2名警員殉職與敬鵬大火5名消防員殉職，是警消不服從最血淋淋的事證，政府必須給予更好的照顧，不只是年改後的所得退休後率要比照軍改，平日的設備也應該更新，不要讓消防弟兄涉險卻沒有應有的保障。