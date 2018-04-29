殉職小隊長孝順貼心 母淚訴「我當媽的心要痛死了」

2018-04-29 14:18 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



5名消防員殉職，家屬悲痛欲絕。記者曾健祐/攝影 分享 facebook

桃園平鎮敬鵬工業場大火，不幸奪走5名消防員性命，其中殉職的平鎮消防分隊小隊長李翰霖母親聲淚俱下，哭著說，「我當媽媽的心都快痛死了」。

李翰霖（44歲）警專10期畢業，任職消防超過20年，他出生消防世家，大哥是桃園市消防局第三大隊組長李龍潭，另還有1名擔任警察的二哥。

為了釐清死因，檢方諭知法醫解剖5名消防員大體，但李的母親聽到無法接受，她淚訴，兒子救人救到死了，沒功勞也有苦勞，竟然還要被解剖，十分反對也很不捨。

她說，李翰霖做消防超過20年了，每趟出去打火，自己就煩惱到他回來為止，總懸著一顆心想著「有平安嗎？」直到他結束任務回來，都一定會打通電話說「媽媽我平安回來了」，這次一共救了多少人出來，自己很平安，讓母親、妻子小孩能放下心中大石。

李母表示，常常兒子一大早去打火，她就會擔心到中午還吃不下飯，一直到任務結束整理好，打電話回來報平安，才有辦法安心。

她還說，自己跌倒膝蓋受傷腳不方便，兒子昨晚出去也不敢跟她還有妻小說，就是怕家人擔心，自己當小隊長，一接到任務就要帶隊衝出去了，這種救人的態度救到自己最後卻沒命了，「我當媽媽的人心都快痛死了」。

而昨晚大約11點多接到親戚稱「你兒子出去了沒回來」，她這才恍然大悟出事了。她指出兒子非常孝順，每天都會買午晚餐給她吃，3個兒子都是，2個當消防、1個警察，每天都輪流上課，原本孫子都想去考警消，現在發生意外心都冷了。

「我從小抱著、揹著他養育到成家立業，40幾年來沒有離開過身邊」，李母淚訴，回憶李翰霖和她說的最後一句話是「媽我飯給你放桌上」，未料就此天人永隔。