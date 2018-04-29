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殉職消防員解剖釐死因 家人大哭：我來代替他

2018-04-29 14:23中央社 桃園29日電

桃園市平鎮區敬鵬工廠28日大火，造成消防人員5死。殉職消防員家屬29日在殯儀館靈...
桃園市平鎮區敬鵬工廠28日大火，造成消防人員5死。殉職消防員家屬29日在殯儀館靈堂悼念亡者，並討論後續事宜。中央社
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桃園市平鎮區敬鵬工廠昨天深夜發生大火，5名消防員殉職；家屬聽聞要解剖釐清死因時心如刀割，一名母親大哭說「如果是這樣，我來代替他」，令人鼻酸。

桃園市平鎮區敬鵬工廠昨夜發生大火，5名消防員殉職，2名移工死亡。

內政部長葉俊榮今天在桃園市長鄭文燦等人陪同下，前往中壢市御奠園淨界紀念會館，向殉職的消防弟兄上香致意，他在上香過程神情凝重，眼眶泛著淚水，對於消防弟兄家屬們的難過，更是感同身受，現場氣氛哀戚，令人鼻酸。

葉俊榮步出靈堂在接受訪問時表示，對於發生不幸，令人相當哀痛；消防人員為了救人，卻忘了保護自己，期盼所有所有消防弟兄能先將自己保護住，才能有更多的量能去救人。

桃園市政府下午也安排協助家屬到現場進行招魂儀式，家人泣不成聲，癱軟在地，無法忍受一夕之間，竟然與丈夫、父親、兒子天人永隔。

從事消防崗位20年，在這場大夥中殉職的平鎮分隊小隊長李翰霖平常受人敬重，目前與母親、妻子與兩名兒子同住。李媽媽大哭說，昨晚到現在未曾闔眼，心如刀割，聽說現在還要解剖釐清死因，令她無法接受，也拒絕解剖，「如果是這樣，我來代替他，媽媽來代替他好了」，令不少人紅了眼眶，氣氛動容。

殉職的山峰分隊隊員林伯庭的妹妹也說，「任務結束了，大家以你為榮」，言語中強忍眼淚，充滿著對哥哥無限的不捨與尊崇。

桃園市政府也將全力協助處理後事，桃園市長鄭文燦也要求環保、衛生、建管、消防等單位針對敬鵬工廠等各方面進行調查，深入瞭解判斷。

不少企業也主動表達捐款，協助英勇救災的消防弟兄相關事宜。

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