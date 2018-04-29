桃園工廠大火 PCB製程高危險性易釀災

2018-04-29 14:21 中央社 台北29日電



敬鵬工業位於桃園平鎮區廠房門口。聯合報系資料照／記者曾健祐攝影 分享 facebook

印刷電路板廠敬鵬桃園平鎮工廠28日深夜發生大火，造成嚴重死傷。事實上印刷電路板製程複雜、具危險性，稍有不慎可能會有化學品洩漏、火災或爆炸等重大工安事故發生。

桃園市平鎮區敬鵬工廠28日深夜發生大火，7名消防員及2名移工受困失聯，經過搜救，至今天清晨全數尋獲，但5名消防員殉職，1人命危，1人無生命危險，2名移工死亡。

根據勞動部勞動及職業安全衛生研究所的研究，印刷電路板（PCB）製造業在製程上存在有許多危險性，因使用的化學物質眾多，其中不乏有強酸、強鹼的腐蝕物、氧化性物質與易燃性物質等。

印刷電路板製造過程需要使用大量化學物質，為了操作便利性，化學物質供應方式皆以中央供應系統供料，廠內密布著化學物質儲槽、日用暫存槽、輸送管線、輸送泵等設施，若人員操作不當或設備故障致使化學物質外洩，遇到火源極易發生重大火災災害。

此外，印刷電路板使用的蝕刻塗布製程需使用多種化學物質，去除無效的殘留電路，如雙氧水、氫氧化鈉、硫酸、硝酸、硫酸銅與鹽酸等。這些化學物質皆是較強的氧化性物質且具有腐蝕性，雙氧水本身也具有分解爆炸特性，若操作不慎易造成設備故障、燃燒或爆炸而產生外洩，這些化學物質在火場中易受熱分解產生毒性氣體，因此造成救災人員傷亡。

根據中華民國產物保險商業同業公會統計2000年至2011年被列為年度排名重大商業保險損失中，電子業有23件，其中印刷電路板業發生11件火災損失，為次數最多的產業，且發生的災害都是千萬元以上的直接財損，使得企業一整年的利潤受到嚴重侵蝕。