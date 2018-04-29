桃園工廠大火消防員5死 藍委批：年改怎麼砍得下手

2018-04-29 10:57 聯合報 記者 聯合報 記者 林麒瑋 ╱即時報導



桃園市平鎮區敬鵬工廠昨深夜發生大火，7名消防員進入火場搶救，最後釀成5死2重傷的悲劇。記者侯永全／攝影 分享 facebook

桃園市平鎮區敬鵬工廠昨深夜發生大火，7名消防員進入火場搶救，最後釀成5死2重傷的悲劇，另外還有2名泰籍移工重傷不治的意外。國民黨立委吳志揚指出，桃園自從鄭市長上任後火災頻傳，且都是大火，全國五大火災事件，就包含桃園，依照人口比例來看不應該是這樣；另對年金改革制度，警消人員退休金被砍，這對他們也是極大打擊，政府怎麼砍得下手？

吳志揚表示，消防人員出入火場，本來風險就是比一般工作要來得高，對這次5名消防員不幸殉職表示哀悼。但回過頭來檢視，桃園市雖為六都，但依照人口比例來看，近年重大火災事件卻有多件都在桃園，不應該是這樣，這顯示市府對消防和違建檢查出現漏洞，落實消防搶救技術也有螺絲鬆動的情形。

吳志揚說，意外也許是運氣不好，但以數據顯示，確實桃園在近年的火災意外，都相當重大死傷人數也很多，這相關單位在事前和事後都應該要徹底檢討。

對於中央年金改革政策，吳志揚認為，從國道警察殉職到今天消防人員5死意外，在在顯示警消從業人員的高風險環境與壓力，政府卻砍了他們的退休金，這樣的公平正義是存疑的，在工作環境充滿危險意外與退休金被砍的狀況下，這樣未來要怎麼培育下一代警消人員？