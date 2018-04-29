桃園大火5消防員殉職 市長鄭文燦：深表哀悼與歉意

2018-04-29 10:56 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



桃園平鎮敬鵬工廠昨晚大火，已造成消防員5死7傷、2名外籍移工死亡，市長鄭文燦今天早上到桃園市消防局主持火災搶救工作會議，他對殉職受傷同仁、家屬表達哀悼與歉意，並指出要透明公開方式調查整場火警事發原因，同時全力協助災後調查與撫卹。

截至今天上午9時，死傷情況為：平鎮分隊隊員呂宗郁（預防性插管）、山峰分隊隊員林伯庭（宣告不治）、山峰分隊隊員游博瑜（宣告不治）、埔心分隊小隊長游曜陽（宣告不治）、平鎮分隊隊員林尉熙（裝葉克膜）、山峰分隊隊員余佳昇（宣告不治）、平鎮分隊小隊長李翰霖（宣告不治）另外，還有5名救災人員，遭現場強酸強鹼灼傷送醫，工廠2名受困移工不治。

鄭文燦到場主持專案會議，先請大家默哀1分鐘，隨後向所有殉職、受傷消防同仁、家屬，表達最沉痛的哀悼與歉意；他說，今天是以沉痛心情來開主持專案會議，英勇是消防員的本色，安全救災才是最高守則，不能只是以身涉險，火場以安全為最高守則，安全第一救人優先為原則。

鄭文燦表示，這場起火點在敬鵬工業第3廠5樓防焊區，而殉職的消防員是為要救出受困員工，當時根據火警偵測器顯示在5樓，消防同仁趕往火場，但指揮平台認為判斷火勢可能擴大，且有強酸強鹼潛在威脅，要求帶隊小隊長將人員撤離，但在下令撤離後發生幾次爆炸，導致隊員被壓在重型機械下無法脫身。