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桃園工廠大火 消防員被壓機械下受困殉職

2018-04-29 10:45中央社 桃園29日電

桃園市長鄭文燦（左）今天早上到桃園市消防局主持火災搶救工作會議。聯合報系資料照／...
桃園市長鄭文燦（左）今天早上到桃園市消防局主持火災搶救工作會議。聯合報系資料照／記者李京昇攝影
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桃園市平鎮區敬鵬工廠28日深夜發生大火，桃園市長鄭文燦今天表示，消防同仁被壓在重型的機械底下，沒有辦法從火場脫身，造成命喪，令人哀痛。

鄭文燦今天上午前往消防局，針對敬鵬工廠大火說明表示，英勇是消防人員的本色，但是安全救災是最高的守則，他不鼓勵以身涉險，希望消防員一定要以安全為最高守則，他昨晚到救災現場時，就要求指揮官以安全第一、救人優先為原則搶救，他要感謝所有消防弟兄，非常勇敢且專業處理狀況。

鄭文燦說，針對惡火造成重大傷亡，還是要痛定思痛，把火災調查、搶救過程、現場資料以透明公開的方式進行調查，如果可以避免的錯誤與意外，也希望消防局在每一場火災中，都能去避免。

鄭文燦談到，起火地點根據火警偵測器是在5樓，消防人員迅速進入火場，主要目的是救出受困員工，當現場指揮人員判斷火勢有可能擴大時，當時就用兩個指揮救災的頻道要求帶隊小隊長撤出人員，小隊長也回映「收到」，但可能是火場瞬息萬變，過程中，在很短時間內也發出幾次爆炸。

他談到，從搶救過程中看到消防同仁被壓在重型的機械底下，沒有辦法從火場脫身，希望消防局能對於這個救災過程能採取透明公開的方式，把任何可能的錯誤、疏失找出來。

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