桃園工廠大火12小時 悲痛中持續灌救

2018-04-29 10:15 中央社 桃園29日電



桃園市平鎮工業區敬鵬印刷電路工廠，28日晚上9時26分發生火災，上午仍在悶燒。聯合報系資料照／記者侯永全攝影 分享 facebook

桃園敬鵬工業昨晚廠房大火，起火點疑為第3廠房5樓的防焊區，工廠儲存有機溶劑及強酸強鹼，已造成消防員5殉職2重傷，今天上午火場仍冒出濃煙，高溫悶燒，消防弟兄在悲痛中持續灌救。

這場大火在昨天晚間9時餘發生，消防隊員獲報敬鵬工廠員工受困失聯，立即進入搶救，未料7名消防人員亦身陷火場，造成5死2傷，重傷者在壢新醫院等醫院搶救中。

今天凌晨傳出警消受困火場後，已有家屬聞訊半夜趕到現場，現場氣氛沈重。截至上午9時，失火廠房仍冒出陣陣濃煙，外牆燒得焦黑，因火場高溫悶燒持續冒出陣陣濃煙，消防人員仍持續灌救。

據警消初步了解，大火的起火點在敬鵬第二廠房5樓的防焊區，由於工廠內有大量有機溶劑、強酸強鹼等易燃物質，失火後，曾傳出疑似爆烈聲響，殉職消防人員進入火場搜尋受困員工，卻疑因大量濃煙，又遭火場大型物體壓住，阻斷生路。

截至上午9時，死傷警消人員是：平鎮分隊隊員呂宗郁（預防性插管）山峰分隊隊員林伯庭（宣告不治）、山峰分隊隊員游博瑜（宣告不治）、埔心分隊小隊長游曜陽（宣告不治）、平鎮分隊隊員林尉熙（裝葉克膜）、山峰分隊隊員余佳昇（宣告不治）、平鎮分隊小隊長李翰霖（宣告不治）。

另外，還有5名救災人員遭現場強酸強鹼灼傷送醫，工廠的2名受困泰籍移工不治。