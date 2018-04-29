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平鎮小隊長李翰霖出身消防世家 不幸救災殉職

平鎮小隊長李翰霖出身消防世家 不幸救災殉職

2018-04-29 09:20聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

李翰霖（左）這個月還跟15年不見的同事開心的合影。圖／取自臉書
李翰霖（左）這個月還跟15年不見的同事開心的合影。圖／取自臉書
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桃園巿消防局平鎮消防分隊小隊長李翰霖在這次支援敬鵬平鎮廠大火，在救災時殉職，他是消防世家，兄長李龍潭現任第三大隊組長，昨天休假，聽到隊員受困小弟也在其中，馬上趕到現場，李翰霖的妻子也到現場，見李翰霖救出時無生命跡象，傷心欲絕。

李龍潭是雲林人，他是長子，父親是消防隊員退休，親戚也有多人投入消防和警察工作，他和兩位弟弟受父親、長輩影響，一樣走這條路。李龍潭和李翰霖都是表現優秀的打火兄弟，另一位弟弟任警職。

李龍潭原本和弟弟們下周要為母親慶祝生日，因為老人家30日排訂腳部手術，家人於是講好改輪流到醫院照顧母親，沒想到小弟昨晚進火場搜救敬鵬受困員工，再也沒出來。

李翰霖育有兩子，大兒子今年準備考警專，妻子到現場等候消息時眼淚沒乾過，李龍潭第一時間聽到最疼愛的弟弟音訊全無，雖同事安慰，他也只能強忍淚水，眼神盡是哀傷。

李翰霖這月還跟任職台北巿消防局擔任場長的前同事楊朝元見面合影，楊朝元在臉書上貼文哀悼：「昨晚初聽到消息，一直祈禱說不要啊！但...一早還是聽到不想聽到的消息，你調回桃園，好不容易再次見面，卻是最後一面，兄弟~我的英雄，願你在天繼續保佑你的兄弟們，一路好走！」

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