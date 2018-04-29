持續更新／敬鵬桃園廠大火 5消防員殉職2急救、2移工不治

桃園市平鎮工業區敬鵬印刷電路工廠，28日晚上9時26分火災，火勢延燒迅速，有2員工受困火場。圖／桃園市消防局提供 分享 facebook

7消防員5殉職2急救 2移工不治

(07：37更新)桃園市敬鵬工業公司大火，統計傷亡人數：

消防隊員

5死：山峰分隊隊員林伯庭、游博瑜、埔心分隊小隊長游曜陽、平鎮分隊小隊長李翰霖、山峰分隊隊員余佳昇。

1重傷：平鎮分隊隊員林尉熙插管後裝設葉克膜轉加護病房。

4輕傷：4名隊員肢體遭不名化學物品灼傷，送醫後意識清楚無生命危險。

1脫險：平鎮分隊隊員呂宗郁意識清醒，插管後轉加護病房。

工廠員工

2死：兩名移工送醫前OHCA，經急救後仍不治。

7受困消防員4殉職 3命危急救

(06：40更新)平鎮分隊隊員呂宗郁意識清醒，插管後轉加護病房。

已經宣告急救無效：山峰分隊隊員林伯庭、游博瑜、埔心分隊小隊長游曜陽、平鎮分隊小隊長李翰霖。

平鎮分隊隊員林尉熙插管後裝設葉克膜轉加護病房。

山峰分隊隊員余佳昇和兩名移工送醫前OHCA仍在急救中。

另外，有4名隊員肢體遭不名化學物品灼傷，送醫後意識清楚無生命危險。

火場發現另一名移工 已無呼吸心跳

(06：07更新)今早近6點，火場再發現一名男性移工，已無呼吸心跳(OHCA)送國軍桃園總醫院。

7消防員全救出送醫 仍有1名工廠員工失聯

(05：20更新)桃園市消防局表示7位消防隊員在04：53前都已搜尋出送往醫院。7位消防隊員送醫順序及情況分別為：

1、平鎮分隊隊員呂宗郁，意識清醒，預防性插管，送國軍804醫院。 2、山峰分隊隊員林伯庭，OHCA，送壢新醫院。 3、山峰分隊隊員游博瑜OHCA，送楊梅天成醫院。 4、埔心分隊小隊長游曜陽，OHCA，送國軍804醫院。 5、平鎮分隊隊員林尉熙，OHCA，送壢新醫院。 6、山峰分隊隊員余佳昇，OHCA，送楊梅天成醫院。 7、平鎮分隊小隊長李翰霖，OHCA，送怡仁醫院。

而失聯的工廠兩名員工，其中1名男性約40歲，OHCA，送壢新醫院。另一名還在搜索中。

火場救出第四名消防員 仍有3名隊員受困

(04：15更新)29日04：15火場內救出第四位消防員送上救護車，送國軍桃園總醫院。身分為平鎮消防分隊小隊長李翰霖。

4名消防隊員仍失聯 小隊長李翰霖警消世家

(03：40更新)桃園火警受困的七名消防員陸續搶救中，目前還有4名消防隊員沒出來，其中小隊長李翰霖任職第四大隊平鎮消防分隊，兄長李龍潭是第三大隊組長，今天休假，聽到隊員受困小弟也在其中，馬上趕到現場，李翰霖的妻子也到現場，傷心欲絕。

李龍潭是雲林人長子，父親和也是消防隊員退休，親戚多人投入消防和警察工作，他和兩位弟弟受父親和長輩影響，一樣走這條路，李龍潭和李翰霖都是表現優秀的打火兄弟，另一位弟弟任警職。

李龍潭原本和弟弟們下周要為母親慶祝生日，因為老人家30日排訂腳部手術，家人於是改輪流到醫院照顧母親，沒想到小弟昨晚進火場搜救員工再也沒出來。

李翰霖育有兩子，大兒子今年準備考警專，妻子到現場等候消息時眼淚沒乾過，李龍潭面對最疼愛的弟弟音訊全無、同事安慰也只能強忍淚水，眼神盡是哀傷。

消防隊員呂宗郁吸入性灼傷 插管急救已甦醒

(02：45更新)桃園火警受困的七名消防員陸續搶救中，第一位救出送醫的37歲平鎮分隊隊員呂宗郁有吸入性灼傷，插管送入加護病房，原本一度陷入沉睡，29日凌晨2點30分左右甦醒，目前生命徵象穩定。

桃市消防局：廠內多易燃物 消防隊員遇爆炸受困

(02：00更新)桃園市消防局第四大隊大隊長黃世宗表示，因報案時有通報員工受困，所以消防隊員會馬上深入火場搜救，因為現場有很多易燃物質，造成現場爆炸燃燒，同仁在四樓和五樓搶救時，遭遇疑似鹽酸物質爆炸受困失聯。

火場救出第三名消防員 緊急送醫

(01：40更新)救出第三名消防員，身分為山峰分隊員游博瑜，消防人員在救護車上一邊進行心肺復甦術，一邊送醫。游博瑜送往楊梅天成醫院。

火場救出第二名消防員 昏迷送醫

(01：24更新)29日01：24火場內再救出一位消防員昏迷送醫，身分為山峰分隊隊員林伯庭。林伯庭現場呈現OHCA，送往壢新醫院。

7消防員受困火場 救出一名消防員

(01：00更新)桃園平鎮印刷電路板廠大火延燒迅速，廠房內火勢猛烈，7名消防員受困火場，現場尋獲一名消防員是平鎮分隊隊員呂宗郁，意識清醒送往國軍804醫院。

廠房內2000公升柴油 火場爆炸

(00：35更新)原先傳出多名工人受困，消防員深入火場搶救時，疑在3樓搜救時，發生爆炸，7名消防員瞬間受困，現場傳出廠房內2000公升柴油，疑為災害擴大原因。

桃園市長鄭文燦第一時間到達現場指揮，要求消防隊救人優先。

敬鵬工業位於桃園平鎮區廠房失火，消防局動員上百人搶救。 記者曾健祐／攝影 分享 facebook

消防局動員上百人搶救，並準備擔架等隨時衝入救人。 記者曾健祐／攝影 分享 facebook

敬鵬工業位於桃園平鎮區廠房失火，消防局動員上百人搶救。 記者曾健祐／攝影 分享 facebook

桃園平鎮印刷電路板廠大火 7位消防員失聯

(00：15更新)桃園市製造印刷電路板的敬鵬工業公司，位於平鎮山仔頂工業區廠房，今晚（28日）9點26分發生火災，火勢迅速延燒到5層樓建築，疑有2位外籍員工受困。桃園市消防局派出28輛消防車、2輛救護車，76名消防員救援，目前正在全力搶救中，深夜傳出有7位消防員失聯，但還在搜尋。

失聯的7名消防員名單：平鎮分隊小隊長李翰霖、隊員林尉熙、呂宗郁；山峰分隊隊員余佳昇、游博瑜、林伯庭；埔心分隊小隊長游曜陽。

位在平鎮區山仔頂工業區，工業二路敬鵬公司平鎮廠，是經營印刷電路板的股票上市公司。28日晚上9時26分桃園市消防局第四大隊獲報廠房起火，消防隊員趕抵，火勢已從1樓迅速延燒到上方樓層，消防員見5層樓水泥建物延燒迅速，一邊布水線，一邊請求其他消防分隊支援。

廠方緊急疏散作業員工避難，晚間10時許清點廠方員工，疑有二名外籍員工失聯，研判疑受困火場內，廠房火勢延燒迅速，整個廠區冒出熊熊火光，消防局正加派人員布水線灌救中。

敬鵬工業位於桃園平鎮區廠房失火，消防局動員上百人搶救。 記者曾健祐／攝影 分享 facebook

敬鵬工業位於桃園平鎮區廠房失火，消防局動員上百人搶救。 記者曾健祐／攝影 分享 facebook