以租代買！托育中心出借玩具 家長叫好

2019-06-15 00:01 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ／新竹報導



新竹縣北區居家托育服務中心設立愛心轉運站，民眾捐出家中不用的玩具，可免費索取。圖／北區居家托育服務中心提供 分享 facebook

玩具不一定要花錢買！愈來愈多政府營運的親子館或托育中心提供免費教具和玩具租借，精打細算或認同環保理念的家長，選擇利用這項資源租借玩具，也有民間業者推出玩具租借服務，讓家長也能用便宜價格，租借到最新、最潮的玩具和教具。

新竹縣北區居家托育服務中心位於明新科大校園，去年設立愛心轉運站，民眾捐出八成新的二手玩具、繪本、衣服等一千多件，其中玩具占三成，讓前來租借玩具的家長或保母，都可以免費帶走。

該中心督導傅慧玲說，現在家長都生得少，買玩具大多不手軟，孩子玩膩後，玩具都堆放在家中捨不得丟掉，卻很占空間，去年起在中心設置愛心轉運站後，不少家長都叫好，也肯定物資不再浪費。

除了愛心轉運站，傅慧玲也建議家長到全台的居家托育服務中心免費租借玩具，裡面有不少大型玩具，如彈跳床、溜滑梯、扮家家酒家具、跳跳馬等，一次可借五件、最長可借一個月，且租借玩具可為不同年齡層的孩子帶來新的刺激，訓練孩童動作、肌肉發展、創意等。

傅慧玲表示，這些租借的玩具品質穩定，也會請家長寫回饋單，了解孩子玩玩具的情形，歸還前除了請家長自行消毒，各中心收回後也會再消毒一次，讓使用者安心。

近來也興起一股租玩具的熱潮，民間業者推出玩具租借服務，尤其是需要空間收納的大型玩具，如溜滑梯或攀爬組，一次租金約三到五百元不等。