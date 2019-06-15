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無力整理...當玩具中繼站 家扶頭大

2019-06-15 00:05聯合報 記者陳斯穎鄭國樑／連線報導

家扶收到捐贈的玩具不乏損壞、故障品。圖／桃園家扶中心提供
家扶收到捐贈的玩具不乏損壞、故障品。圖／桃園家扶中心提供
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家扶中心等社福團體常是二手玩具的中繼站，新竹家扶每月至少收到七十公斤玩具，尤其過年前更是爆量，其中又以塑膠玩具最多，也不乏積塵、損壞的玩具，讓家扶中心很困擾。

新竹家扶中心主任沈俊賢指出，很感謝民眾惜物、惜福捐贈玩具，但希望捐贈者注意這些二手玩具是否安全？由於家扶的孩子多數是學齡前孩童，玩具破損很容易割傷小朋友的手，像許多人喜歡捐塑膠卡通小公仔，這種公仔體積小，兒童可能誤食。

沈俊賢說，有些民眾可能認為玩具只有小破損，修理後就能再利用，但家扶中心人力有限，根本無力將玩具仔細分類，遑論進一步修復，且修復玩具也超出家扶中心的能力範圍，坦言收到捐贈玩具有時是「災難」，即使高單價的互動機器人，因為瑕疵不少，最後也只能忍痛當作垃圾丟棄。

桃園家扶中心主任張伏杉表示，民眾捐贈玩具種類很多，有全新品，也有八、九成新，若是狀況不錯的車子 、積木、遙控車類，受扶助家庭就會挑走，但收到發霉、泛黃、破舊或沾滿灰塵、孳生塵蟎的玩偶確實很困擾，常常「剩下的比被挑走的多很多」，有些捐贈者明知捐的玩具壞了，像車子不會動、缺了輪胎還是要捐，只因看起來還很新，「但它就是壞掉了啊」。

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