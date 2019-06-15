環保大災難 不能回收…9成玩具當垃圾燒

台灣玩具圖書館協會統計近三年來，台灣每年回收超過一百噸玩具，九成都是無法回收利用的塑料玩具，不是在焚化爐燒掉，就是進掩埋場。 圖／台灣玩具圖書館協會提供 分享 facebook

環保大災難 年產值逾214億

動畫電影「玩具總動員三」劇情描述胡迪、巴斯光年等主角差點被送到焚化廠燒掉，千鈞一髮之際驚險脫困，重回主人懷抱，但絕大多數玩具可沒那麼幸運。由於玩具多屬塑膠、金屬等複合材質，環保署未公告為回收物，回收業者也不回收；玩具越賣越多，至少九成被當垃圾燒掉，成了環保災難。

台灣區玩具暨孕嬰童用品工業同業公會統計，台灣玩具去年內銷市場產值約二百一十四億元，進口玩具產值一百七十二億元約占產值八成，且玩具年銷量逐年增加，平均一個小孩一年玩具消費金額達一萬二七八八元。

多塑膠材質 環署未公告回收

公會祕書長簡淑超說，玩具產值成長，一來與少子化息息相關，現代父母生得少，更願意花錢買玩具給孩子，導致內銷成長；而台灣玩具的品質好，連歐美國家都陸續轉單交給台灣製造，連這波中美貿易戰，台灣玩具製造業也受惠，帶動出口。

不過，玩具銷售量攀升，回收卻沒有出口。致力回收二手玩具的台灣玩具圖書館協會統計，近三年來台灣每年回收逾一百噸玩具，但九成都是塑料材質，使用的平均壽命只有六個月。

桃園市環保局指出，玩具非公告的回收項目，加上多屬複雜的複合材質，可能包含塑膠、纖維布或金屬等，再加上製造時使用的塑膠以回收塑料為主，材質並不純，更難回收再利用，於是只能送往焚化爐；最擔心電池隨玩具一起丟棄，重金屬燒成有毒底渣，也影響焚化爐效能。

桃園不少回收商也說，玩具材質過於複雜，除非民眾能先自行拆解零件，再送到回收場認定，否則回收人員看到玩具無論大小，都會直接拒收，因為「收了也沒法賣錢」。

維修拚重生 盼政府訂出配套

台北市環保局長劉銘龍說，玩具無法回收利用一直是個問題，北市資源回收車不拒收玩具，但回收玩具不一定有安全玩具標章，壞掉的也沒有零件可修，只能靠清潔隊員盡量修復，供民眾免費索取。他建議玩具業者在各銷售通路放回收箱，回收二手玩具再利用，也善盡企業社會責任。

簡淑超說，業者也注意到回收玩具不易，雖然回收舊物無法賣錢，但至少能做到售後服務，為舊玩具維修重生，也認為「玩具保養得好，壽命是可以很久的」，呼籲民眾不要輕易丟棄，可彼此交換或保存，減少環境負荷，也盼政府訂出一套回收機制，業者很樂意配合回收。