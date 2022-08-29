外役監脫逃案 高檢署赴台南、花蓮地檢署調查

中央社／ 台北29日電
明德外役監（圖）受刑人犯下台南殺警案。圖／聯合報系資料照片
明德外役監（圖）受刑人犯下台南殺警案。圖／聯合報系資料照片

台南殺警案引發外界探討外役監人犯脫逃事件，高等檢察署今天派員前往台南、花蓮地檢署就各自所轄外役監人犯脫逃案件相關執行及偵查行政流程是否妥適、有無延宕辦理等依法行政調查，將徹底查明原委，盡速釐清責任。

台南市2名員警22日查緝贓車時遭襲殉職，明德外役監受刑人林信吾返家探視逾期未歸（脫逃）涉犯殺警案；花蓮自強外役監日前也發生2名受刑人脫逃案件，引發外界討論修法可能及外役監相關法規標準。

法務部指出，針對外役監受刑人脫逃等問題，包括案件通緝、外役監遴選、返家探視監管等事項，持續積極進行具體改善作為，法務部長蔡清祥26日開會聽取專家學者修法及改進措施意見，並南下致哀及聆聽家屬心聲。

法務部表示，蔡清祥今天上午召開「全國矯正機關首長視訊會議」，責成各矯正機關加強監管受刑人，立即實施相關改進措施；下午召開「全國檢察機關首長視訊會議」，要求各檢察長負起督導責任，若轄區發生監所人犯脫逃案件，接獲矯正機關通報後應迅速分案並視個案事證由檢察官依法逕行拘提或發布通緝。

另外，台灣高等檢察署今天已派員前往台南地檢署、花蓮地檢署就各自所轄外役監人犯脫逃案件相關執行及偵查的行政流程是否妥適、有無延宕辦理等依法行政調查，將徹底查明原委，盡速釐清責任。

法務部指出，已嚴正要求矯正、檢察機關徹底檢討，迅速依法處理監所人犯脫逃案件，並加快外役監條例等相關修法作業，強化返家探視受刑人動態監控等，以維護民眾安全及確保社會安定。

殺警 外役監

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