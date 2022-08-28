郭台銘批尸位素餐點名下台 徐國勇：我從不戀棧

台南殺警案震驚社會，員警曹瑞傑、凃明誠在追捕犯人時遭割喉殉職，鴻海集團創辦人郭台銘26日臉書發文表示，此案有太多離譜、荒謬的地方，批評內政部長徐國勇、法務部長蔡清祥尸位素餐，認為一定要有人負責、下台。徐國勇今表示，郭台銘的評論「有所失真、失準」，他可以很負責任地講，他不會尸位素餐，也從不戀棧。

徐國勇今下午出席民進黨台北市長參選人陳時中競選市長四大社團後援會成立大會前，針對郭台銘評論的意見僅低調表示，行政院長蘇貞昌已回答了。

但活動結束接受聯訪時反倒長篇大論講述這些年的努力過程，舉例金門馬祖消防局長曾說「從沒部長來過」，但他當內政部長4年多期間就去過好幾次，還到保七、保三、通訊所、民防所、山上的派出所視察，是這幾10年來唯一去過的內政部長。

徐國勇表示，警察工作非常辛苦，自己從民國73年從事律師工作，他教過做多的朋友就是警察、消防員，以前辦過很多案子，與警察朋友有非常好的交情，自己也沒想過有一天會當上部長，跟他們在一起。

徐國勇提到，他任內推動警察換制服、向總統蔡英文爭取更換通訊設備後，行政院馬上編列38億元預算，盼警察在偵防方面有更多進展，以及為警察轉到空總空勤任職爭取加薪4萬等。

對於郭台銘的評論，徐國勇表示，「沒有一個內閣閣員可以尸位素餐，絕對不會有」，感謝郭台銘在各方面的支持，郭台銘是警察之子，所以郭很支持警察，「我們都很感激，對於郭台銘這些義氣相當感激，不過，他講這句話，如行政院長蘇貞昌所言，有所失真、失準的部分」。

徐國勇強調，他可以很負責任的講，「我不會尸位素餐」，若以一個部長的工作量，跟他當律師的工作量，甚至當他主持節目，以工作量及所得報酬率來說，當官員並不會比較好，但當官員有一個最大的收穫，就是可以服務人民，讓工作做得更好、讓更多人受益。

徐國勇說，對於2名警察的犧牲，他心裡非常難過，也要求警政單位盡全力照顧家屬，「沒有100這是真的，因為不會做到最好，但我們會做到更好」，並藉此案痛定思痛，讓員警在執勤時有更安全的環境、更好的裝備。

至於是否有官員為此案下台負責？徐國勇表示，蘇貞昌已講得很清楚，「這一部分，我想我這個人從不戀棧，蔡部長也不會戀棧，我們就讓大家往前走，院長（蘇貞昌）也已經把他的態度提到了」。