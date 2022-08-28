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柯志恩點名問是否挺廢死 陳其邁：支持嚴懲惡徒

中央社／ 高雄28日電

國民黨高雄市長參選人柯志恩點名高雄市長陳其邁，應該代表市民向上建言，廢止民進黨「廢死」主張。陳其邁今天回應，台灣是法治國家，根據司法獨立審判機制，支持嚴懲暴徒。

柯志恩昨天指出，這次台南殺警案讓殉職家屬撕心裂肺，國人都至感不捨、哀痛，在基層行走，很多民眾反映，絕不投給挺廢死的政黨。

柯志恩說，希望陳其邁可以代表高雄市民公開向總統蔡英文建言，廢止民進黨「廢死」主張及政策，並要求依法執行死刑，給受害家屬一個公道。

對此陳其邁今天到高雄市立美術館出席雕塑家黃土水作品「山本悌二郎銅像」開箱典禮，接受媒體聯訪表示，台南殺警案惡行重大、人神共憤，支持警察，也鼓勵警察同仁在執法、或是在維護社會正義的時候，都能非常堅定，該使用警械、或在執法的時候，都能嚴正執行法律。

陳其邁說，支持嚴懲暴徒，但台灣是法治國家，根據相關的司法獨立審判機制，希望能嚴懲暴徒、還給社會一個正義。

現場媒體也問及對18歲公民權看法。陳其邁說，很多的國家都是18歲以上可以投票，可以成為成熟的公民，行使義務和權利；公投法規定行政機關立場必須嚴守中立辦好選務，但個人立場是非常支持公民權能往下延伸到18歲，希望大家共同在11月26日投票的時候投支持票，讓年輕人有更多參與、讓民主深化。

殺警

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