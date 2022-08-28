台南殺警案使「死刑存廢」議題再受熱議 單日聲量突破12萬則

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「死刑存廢」話題的網路聲量表現，帶您了解網友對於死刑是否該存續的討論聲量與看法。

近期震驚全國的「台南殺警案」，兇手殘忍的行逕再次引起大眾對於「死刑存廢」議題的關注度，針對國內至今仍有38名死刑犯未執行一事，各界亦展開議論，相關話題於社群討論區中持續升溫。

重大案件引話題熱度 意見領袖發言成網友關注焦點

▲ 死刑存廢話題 近三個月討論聲量趨勢。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月內網友對於「死刑存廢」議題的討論聲量，6月15日，新竹市發生一起輪胎行縱火案，釀成一家人8死的悲劇，後律師林智群針對此事件也於個人臉書上發表看法，指出其中的量刑關鍵，並表示若行為人精神正常，無意外應處以死刑，引發網友對於國內死刑判決、執行的討論。

今年7月中，南投縣草屯鎮發生的槍決命案，在犯人被捕後，國內知名法醫高大成也於個人臉書中發表個人立場，表示自己絕對支持死刑，以求警世作用，該篇貼文一出也引來支持、不支持死刑的兩派網友於底下留言發表個人看法。

到了8月22日當日，因台南殺警案的爆發而將話題熱度推上高峰，單日討論聲量激增，兇嫌殘忍的行徑帶動民眾對於死刑議題的關注，而隔日就有媒體根據法務部資料，公布目前國內待執行的死刑犯尚有38人，引民眾質疑政府執法、行刑效率，後法務部長蔡清祥即出面解釋乃因38位死刑犯皆有申請憲法審查，所以目前並沒有可達到批准執行的案件，強調一切流程皆會依法律程序做嚴謹審查。而8月24日，台南殺警案被害人家屬於受訪時難掩激動情緒，指責政府不該輕忽執法人員的工作狀況，並強烈呼籲政府能重視警察執法的問題。

死刑存廢兩派網友觀點大不同 「能否有效嚇阻犯罪」成議論焦點

▲ 你是否支持死刑存續？網友正反議論焦點。 Social Lab社群實驗室/製圖

關於死刑是否該廢除，網友存有不同看法。支持死刑存續的網友主張死刑的存在具有威嚇力及警世作用，若是廢除死刑則容易助長犯罪風氣，引來更多模仿犯，且提出若「不處罰加害者，如何為受害人主持公道？」，認為犯下殺人罪者理應償命，才能為被害人主持正義。

反觀另一派認為死刑應該廢除的網友論點，則有人表示「死刑存在，並不能保證犯罪率更低」，且許多全面廢死的國家重大犯罪率未必就較高，因此認為死刑存續，能嚇阻犯罪的說法並不合理。再加上死刑具有「不可回復性」，認為「判處死刑需要100%的正確率」，難以完全避免冤獄的情況發生，且人死無法復生，反倒會造成更多社會悲劇。

不論廢死或不廢死，民眾所望的皆是能停止人倫悲劇的再次發生，而究竟什麼樣的刑罰才「適量」，並符合公平正義，則有待政府與人民共同思考與討論，支持與不支持死刑間亦未必只有不可跨越的鴻溝，期待大眾皆能在理性的溝通下，找尋出新的出路。

觀看原文→https://reurl.cc/4pjV5Y

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》