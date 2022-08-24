警語出驚人「他必須死」！陳文茜還原警傷亡慰問金修法過程 網淚崩

台南雙警命案震驚全台，2位英勇員警浴血搏鬥，讓人看了好難過。資深媒體人陳文茜也在臉書《文茜的世界周報 Sisy's World News》發文，《向全國警察致敬》！她回憶起當年為「警察人員因公傷亡慰問金發給辦法」修法，讓因公殘廢的員警有更多保障的往事。

陳文茜說，2004年她還是立委，台中警方偵辦綁架勒贖案爆發激烈槍戰，面對歹徒強大火力，刑事小隊長李進富心臟中彈殉職，另一位葉錫財小隊長則是頭部中彈，與死神掙扎。之後全國皆為葉小隊長祈福，希望他可以活下來。

當時，陳文茜因為遭遇人身恐嚇，所以有接受員警貼身隨扈，她看著新聞畫面，為葉小隊長不捨。身邊隨扈卻「冷酷」地告訴她：「陳委員，他必須死，否則他會拖垮全家。」他說因為自己刑警身分，幾次在販毒的夜店攻堅，未婚妻父親也強烈反對女兒嫁給他。陳文茜很震驚，眼見30歲出頭的刑警說出冷酷的話，他已經歷經好幾場槍戰，「冷靜的態度背後，不是他的冷酷，而是我們政府制度的冷酷，政府制度的無情。」

陳文茜開始研究法律規定，「為什麼會這麼殘酷對待為保護人民衝鋒陷陣的警察？」她發現制度的盲點，自1950年立法至2004年，54年，沒有任何人注意到，我們把工作性質具有生命危險的警察，比照公務員：而不是工作性質類似的軍人。員警一旦因公殘廢，就必須離職，薪資所得只有警員的基本薪資。

於是陳文茜展開了一連串的修法過程，先拜託立法院長王金平列入議程，並要求修法：

1）警察條例中比照軍事人員，若因公受傷，比照軍人的醫療照顧。 2）其醫療費用由國家負擔，包括基本照顧費用津貼。 3）若有未成年子女，應給予獎學金補助至大學畢業。

在修法會議上，扁政府一度反對，理由是「預算不足」。陳文茜請求警政署長統計，到底54年來有多少因公殘廢，目前還活著，適用這個法條的人？結果答案只有57位。陳文茜質疑官員，「你們反對什麼？這算什麼預算不足？」

陳文茜爭取到無黨籍、親民黨、國民黨三黨加入共同提案，此時，尚未簽署，代表民主進步黨參與會議的書記長蔡煌瑯也站起來表示：「我們民進黨支持陳文茜委員的提案，同意修法，我們反對政府機關的立場。」法案獲得全場支持，兩天後送臨時院會，二、三讀表決通過。但此案通過之前，葉小隊長熬過了幾天之後，已經不幸過世。

陳文茜憶起往事，感嘆葉小隊長成全了後輩同袍，奉獻之餘有起碼的保護。「他的偉大，永留我的心中。如今又有兩位年輕警察殉職。他們的英勇，令所有只為自己而活、而爭取權力、利益的人汗顏。願這個國家不斷地檢視法律的不足，回報他們。願他們不是一段令人辛酸的新聞。請在每一個街角，如果可以，向辛苦且冒著生命危險的警察致敬！」

網友鼻酸，「我不知道原來警察的因公撫卹還有這麼一段緣由，警察的福利都是警察同仁用生命換來的」、「我也是軍警家庭長大的小孩，感同身受，謝謝文茜」、「警察真的是拿命在拼搏，台灣的治安讓人能安心生活，真的要感謝第一線人員」、「他必須死，看到這兒，我眼淚都掉下來了」、「謝謝全國警察英雄們，委屈了家人，成就了治安，請不要讓警察與他們的家人，提心吊膽的風險中」。