他問「員警怎麼不會奪刀？」引戰 網：懂近身技還是有變數

台南殺警案震驚全台，2名年輕員警22日下午慘遭割喉狂刺，不幸殉職，警方17小時後在新竹逮到逃逸中的凶嫌林信吾。正當全國各界哀慟之時，竟有酸民發文：「員警怎麼不會奪刀？」激起眾怒。

兩名員警當天查緝贓車，警車行車紀錄器影像，錄下關鍵約九秒鐘。當天林信吾涉嫌持刀殺害先下車的警員凃明誠，趁機奪取他的警槍，然後再朝開車的警員曹瑞傑連續開槍，造成警車偏移衝向草堆，林再持槍朝警車開槍，曹為閃避子彈才下車，林隨後追上持刀砍殺，造成兩人死亡。

有網友在Dcard問，「員警不是有受過訓練嗎？怎麼不奪刀？」網友炸鍋，「你不是有在賺錢，怎麽買不起天母區的透天？你不是有在讀書，怎麽只考上XX科大？你不是讀到大學了，怎麽不動腦？」。

有人點出無奈，「我阿伯是警察，他說即使會奪刀，但他們遇到還是會閃遠點，畢竟近身還是刀子強」、「你要不要去實戰一次再回來告訴我們怎麼奪刀」、「不要講這些屁話，再怎麼會那些近身技，都會有意想不到的變數」、「支持只要有攻擊警察的行為，可以直接開槍」。

也有人緩頰，原po是在反串，「這是在嘴之前法官判一個人有罪的啦，如果這次警察開槍殺了對方，法官是會這樣問的」、「有人要支援館長之前奪棒的影片嗎」、「只是在反諷法官可能這樣判而已」。

2014年在桃園市好市多南崁店，吳姓男子在停車場與林姓男子發生口角，吳妻勸架，林男拿出鋁棒揮舞叫囂。吳男護妻手臂阻擋，造成林男往後推倒在地，送醫確診嗅覺喪失。2018年高院法官認為，雙方體型差距很大，吳男壯漢「適時奪棒」即可，顯然防衛過當，判處1年有期徒刑，緩刑5年，還得賠償200萬元。當時判決一出，連「館長」陳之漢都看不下去拍影片痛罵。