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加強外役監人犯返家期間抽查 矯正署與警保持聯絡

中央社／ 台北23日電

外役監的林信吾返家探視逾期未歸犯下殺警案。矯正署官員今天說，加強受刑人返家探視期間抽查機制，並與當地警方保持聯絡，若逾期未歸，警政系統註記脫逃，警方可逕行拘捕。

台南市2名員警昨天查緝贓車時遭襲殉職，警方今天逮捕涉嫌人林信吾，林信吾為外役監受刑人，卻於返家探視逾期未歸（脫逃）犯下台南殺警案。

法務部官員表示，對於不幸罹難的2名英勇員警，深感不捨及哀悼，更嚴厲譴責嫌犯，並責令矯正署檢討修正外役監受刑人遴選機制，修法從嚴遴選及落實審核把關，以提高重大犯罪者遴選門檻，包括將殺害警察等執法人員列為不得遴選。此外，也要求矯正署加強外役監管理及重新檢視返家探視等措施，以防範再犯或脫逃風險。

矯正署官員指出，外役監條例第4條將修法，也就是外役監受刑人遴選規定將改變，包含法務部長蔡清祥提到的現行不得遴選至外役監服刑者，只有毒品犯、性侵害犯、脫逃犯等，因此未來希望納入殺警等重大刑事犯，不得至外役監服刑；修法部分也許從罪名，或是由刑度來提高遴選門檻，這部分還須研議討論。

矯正署官員表示，改善部分，將對於受刑人申請返家探視，綜合評估、考量其潛在脫逃風險，以強化防逃管控；將近年脫逃受刑人特性，提供外役監受刑人遴選小組委員參考，自前端遴選作業排除有高脫逃風險者；強化受刑人考核及淘汰機制，以避免外役監受刑人脫逃及返家探視未歸事件持續發生；加強受刑人返家探視期間的抽查機制，並與當地警察機關保持聯絡，以掌握受刑人返家期間的情形與動態。

對於外界關心受刑人林信吾逾期未歸後的處理，法務部官員指出，本件已於111年8月15日，在警政系統註記為執行中脫逃人犯，通知警方協尋，供警方依照刑事訴訟法第88條之1第1項第2款規定，逕行拘捕；強調這不是通不通緝的問題，像本件不用等到發布通緝，警察已經可以逕行拘捕。

有關汐止殺警案死囚未被槍決執行。法務部官員指出，死刑執行部分，現階段能依法執行案件均已執行，目前在監的38名待執行死刑犯，皆在司法救濟程序進行中，他們有聲請釋憲，部分有聲請再審或非常上訴，將待司法程序終結後，依法處理。

殺警 受刑人 外役監 法務部 蔡清祥

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