外役監難管理 前警官曝根本之道：增加犯人教化時間

「法律已經放寬警察的用槍時機了，重點是社會要對警察用槍有更多寬容！」針對22日發生的殺警案，造成兩位員警殉職，曾任警官的更生團契牧師黃明鎮受訪時認為，會發生這樣的悲劇主因為警察的疏忽與犯人的凶險，且林嫌是從明德外役監逃出，外役監懇親後不回去的狀況時有所聞，管理不易。根本之道，他建議要增加犯人的教化時間。

員警疏忽+犯人兇惡

台南市安南區北汕尾22日發生殺警奪槍重大刑案，警員曹瑞傑、凃明誠追緝贓車逃犯時遭持刀歹徒攻擊喪命。警方已掌握凶嫌身分為40多歲的明德外役監逃犯林信吾，嫌犯經過一天逃亡，於23日清晨4點41分在新竹的客運站落網，消息曝光後引發全台民眾關注。

對此，曾在警大教書的更生團契牧師黃明鎮受訪時指出，會發生這樣的悲劇主因為警察疏忽與犯人凶險，兩位警察可能以為對方只是普通的竊盜犯，但沒想到該嫌有過前科，過去還當過憲兵，所以熟悉很多防身術技巧，且員警抓捕時也有疏忽，抓捕嫌犯時並未設法壓制。

警察用槍觀感不佳

他認為，除了加強員警的教育訓練外，也要讓社會對於警察用槍有更多的寬容。黃明鎮指出，由於現在對於警方用槍的觀感不好，容易讓警察投鼠忌器，且法院容易偏袒被槍擊的嫌犯，而警方也要了解犯人的差異，若將較兇惡的嫌犯放走，反而會讓其他民眾遭受更多危害。

不過他說，用槍時機應該不用再修法了，因為之前已經有調整過，主要是社會觀感與教育訓練的問題。

另外，由於林嫌是從明德外役監逃出，黃明鎮也透露外役監管理不容易，因為有給犯人懇親的機會，但犯人懇親完沒有回監獄服刑的案例時有所聞，一定要要設法加強管理。

增加教化時間

黃明鎮感嘆，疫情期間犯人的教化時間減少，如更生團契等教化團體也因為防疫緣故無法進入監獄，但這樣反而讓犯人的情緒不易紓解，即使犯人服完刑期出獄，也並未真心改過。

黃明鎮呼籲，監獄要增加對犯人的教化時間、從心改善，他直言，「這些犯人在監獄不應該只是做勞役，也要受好的開導。」

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