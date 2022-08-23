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王浩宇譴責台南殺警案「未審先判」 遭網打臉：你不就是幫兇？

聯合新聞網／ 綜合報導
台南昨（22）日驚傳殺警案，起初外傳兇嫌為一名陳姓男子，後經警方調查發現真兇另有其人。 記者劉學聖/攝影
台南昨（22）日驚傳殺警案，起初外傳兇嫌為一名陳姓男子，後經警方調查發現真兇另有其人。 記者劉學聖/攝影

昨（22）日台南市驚傳殺警案，導致兩名員警不幸殉職，起初警方鎖定一名陳姓嫌犯，其照片甚至在網上瘋傳，後經陳男主動投案否認，加上專案小組比對才發現真凶可能另有其人。民進黨前桃園市議員王浩宇對此出面表示，「所以為什麼不能看到就槍殺，」下秒卻慘遭網友打臉，直指他也是散佈錯誤訊息的幫兇之一。

昨晚經警方調查，證實殺警案凶嫌並非一開始外傳的陳姓男子，王浩宇於「ETtoday新聞雲」臉書專頁的相關報導下留言，「現在證實，嫌犯並非陳姓男子。所以為什麼不能看到就槍殺，因為沒有經過審判，你怎麼知道就是他？」

圖為王浩宇留言。圖擷自Facebook
圖為王浩宇留言。圖擷自Facebook

豈料此番言論引來大批網友反嗆王浩宇自打嘴巴，「你都把人家頭像放出來了⋯⋯」、「你下午都po人家陳男的頭像在你fb上了，然後現在又把它刪掉，又留這個言？真噁」、「部長下令時，怎沒見你跟部長提醒？」、「被誤殺你可能也是幫兇之一，現在裝無辜嗎？」、「風往哪裡吹～就往哪裡倒？你真是夠機靈的」、「你怎麼常常臉都腫腫的」、「你們自己流出來假的資訊要人幫忙找，跟審不審有什麼關係？」、「你真超級牆頭草」。

不過王浩宇今天（23日）又於個人臉書發文，檢討警方偵查不公開做得不好才導致資料外洩，「很多事情還是小心一點比較好，這樣比不讓資訊流通更可怕」，他認為警方跟媒體關係緊密，內部提醒的資訊常常都會流到媒體手上，這已違反偵查不公開原則。

殺警 王浩宇

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