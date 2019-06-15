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殺警嫌收押 警政署長宣示肅槍掃黑

2019-06-15 23:36聯合報 記者吳淑玲邵心杰蕭雅娟／連線報導

警政署長陳家欽（右二）南下慰問被槍殺刑警劉三榮的家屬，台南市警局長黃宗仁（左三）...
警政署長陳家欽（右二）南下慰問被槍殺刑警劉三榮的家屬，台南市警局長黃宗仁（左三）安慰傷心的劉母。 記者吳淑玲／翻攝
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桃園、台南接連出現幫派持槍挾持人質、槍擊員警事件，警政署長陳家欽昨天宣示，為防止類似案件蔓延，將全力掃蕩黑幫，清剿幫派、堂口，並加強查緝槍枝，大選前治安絕不容有疏忽。

陳家欽說，最近多起槍擊案件，歹徒都擁有火力強大的槍械，警察要有所行動，展開嚴厲的掃蕩，給予迎頭痛擊，對擁有槍械的幫派分子要一個一個抓，即使是幕後供應槍枝的老大，也要揪出來。

警政署指示刑事局規畫近期內展開新一波掃蕩黑幫、肅槍行動，肅槍專案將系統性掃黑，針對幫派分子經營行業或圍事產業，斬斷維持幫派組織運作的金流，除避免善良百姓受害，更要配合明年選舉期前強化維護治安，各地要盤點高風險擁槍分子，各警局長負起治安督促防制之責。

警政署指出，已破獲的涉槍案件，不以「逮人取槍」為滿足，更要「以案查案、以人追槍、以槍追人、向上溯源、向下發展」原則，追查相關嫌犯及槍械供給流向、管道及來源，達連根刨起之效。

台南刑警大隊偵查佐劉三榮遭槍擊死亡，凶嫌梅文魁攜槍械逃亡廿一小時後在高雄落網，台南地檢署以他涉犯殺人重罪，且有逃亡及串證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

涉嫌槍殺台南刑警的梅姓嫌犯（右）落網。 記者吳淑玲／翻攝
涉嫌槍殺台南刑警的梅姓嫌犯（右）落網。 記者吳淑玲／翻攝
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台南刑大偵查佐劉三榮十四日清晨一點許，在柳營區山秀練歌場，遭嫌犯梅文魁開槍射擊死亡，梅嫌作案後由林姓友人接應攜械逃亡，雖設斷點企圖躲避警方追緝，但仍被警方專案小組鎖定逃亡路線，新營偵查隊長葉景星和同事開車尾隨，在高雄山區見時機成熟，以偵防車衝撞梅嫌座車逮人，並起獲槍械一把及廿五發子彈。

梅嫌落網後坦承當時因酒後一時情緒控制不住，朝劉開一槍，無意致他於死，對槍、彈來源則避重就輕。警詢後依殺人罪和槍砲彈藥刀械條例移送台南地檢署，檢察官莊士嶔訊後，向法院聲押禁見獲准；接應梅嫌的林姓男子被依涉藏匿人犯偵辦，檢方複訊後請回。

幫派槍擊槍枝
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