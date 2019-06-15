台南殺警案偵破 陳家欽：不放過擁槍幫派分子

2019-06-15 18:44 中央社 台南15日電



警政署長陳家欽（中）。 聯合報系記者曾健祐／攝影 分享 facebook 台南市警局刑警大隊偵查佐劉三榮昨天凌晨遭槍擊身亡，警方昨晚逮捕行凶的梅男。警政署長陳家欽今天南下探視劉三榮家屬，劉父盼還兒公道，陳家欽強調，絕不放過擁槍幫派分子。

劉三榮昨天凌晨在台南柳營區一家練歌場巧遇梅男，因兩人之前有過糾紛，梅男疑似酒後情緒失控，持槍朝劉三榮的右上臂開1槍。劉三榮送醫急救仍宣告不治，梅男則在友人接應下逃亡。

警方在案發後循線追緝接應梅男的林姓友人，昨晚前往高雄市內門山區，在林男開車載梅男外出時攔車逮人，並押回台南市警局新營分局偵辦，今天訊後將梅男移送台南地檢署偵辦。

陳家欽今天中午到新營警分局慰問專案小組人員，並頒發慰問獎金。不過昨晚破案後，專案小組人員的臉上完全看不到喜悅，大多是嚴肅氣氛，大家都相當沉默。

陳家欽表示，接下來已請刑事局長黃明昭規劃結合所有警察單位展開行動，對擁有槍械的幫派分子要一個一個抓。

他指出，即使是隱藏在幕後的老大提供槍枝，也絕對不放過，要在最短時間內法辦這些不法分子；更重要的是，希望承辦檢察官要聲押這些持槍的不法分子，才能有效保障民眾安全。

陳家欽隨後探視劉三榮的家屬，劉三榮的父親說，像梅男這種重大罪犯，如果還讓他出來，會很糟糕，希望司法可以還給兒子公道。

台南市政府警察局長黃宗仁表示，今年警察節很難過，因為一名優秀同事將永遠缺席了。台南市長黃偉哲說，警方在警察節前夕、而且是案件發生後不到24小時就能逮捕嫌疑人，是對市民最好交代，也是警力最大展現。