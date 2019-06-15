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警察節前遇害 孝子模範警曾是精銳特勤

2019-06-15 00:56聯合報 記者謝進盛邵心杰／台南報導

不幸遇害的台南市刑大偵查佐劉三榮，曾是警方精銳部隊維安特勤隊成員，二○一六年更獲台南市模範警察殊榮，在警察節前夕傳出噩耗，讓同事震驚又哀痛。

外號「劉三」的劉三榮，身材壯碩，個性不拘小節，人緣極佳。他是警員班一百四十二期畢業，已從警二十六年。早年在保一總隊時，是維安特勤隊成員，身手了得。劉擔任刑警已十五年，曾破獲新化斷掌案及多起竊車、販毒、討債集團等重大刑案。

劉因長期辦案作息不正常，罹患肝病，二○一七年從外勤的偵三隊轉調預防犯罪內勤業務，退居第二線，仍提供許多寶貴資訊供同仁辦案。

「他是孝子！」市刑大多名同仁難掩哀傷說，劉三榮平時住在柳營老家照顧年邁雙親，是同仁眼中的孝子。鄰居們說，劉與妻子育有三子，老大即將大學畢業，老二讀國中、老么僅五歲。劉妻是英語老師，夫妻倆平日分隔高雄、台南照顧家人，假日才團聚，一家人感情非常好。

劉三榮的警校同學楊震懋感慨老同學沒躲過劫難。記者謝進盛／攝影
劉三榮的警校同學楊震懋感慨老同學沒躲過劫難。記者謝進盛／攝影
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「我們下月還有同學會，但老同學卻要永遠缺席了。」劉三榮的警校同學楊震懋昨在相驗現場幫忙，他感傷地說，近日大家才在討論下月同學會細節，還在LINE群組裡聊工作、健康及家人現況等。他感慨說，「都已經退居第二線，老同學為何躲不過這劫難？」

警察販毒LINE夫妻肝病
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