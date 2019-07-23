伊朗稱逮捕CIA幹員 川普：並非事實

2019-07-23 15:05 台灣醒報 記者王秋燕╱台北報導



伊朗宣稱逮捕美國情報員，部分人士已經判死刑。(photo by 網路截圖） 分享 facebook

伊朗政府22日宣稱，已經逮捕17名美國中央情報局幹員，部分人士已經被判死刑。這起嚴重的國際事件卻沒有引發伊朗與美國關係進一步緊張，美國總統川普輕鬆表示，「完全不是事實」。專家認為，美國與伊朗的說法都模糊不清，這是因為彼此都不想暴露實際情報工作與細節。

伊朗未說明細節

根據《每日新聞》報導， 伊朗官員22日在首都德黑蘭舉行記者會中指出，過去幾個月逮捕17名美國中央情報局幹員，這些人被發現在伊朗的軍事、核設施等敏感地點作業，這些人都沒能夠完成任務就遭到逮捕，而部分人士已經被判死刑，部分人士則同意與伊朗官方合作。

這名伊朗官員在記者會中放出錄音檔，聲稱是為美國中央情報局工作的外國女性間諜音檔，提及土耳其、印度、奧地利的幾名美國大使館工作人員的姓名。不過，這名伊朗官員並未說明，有多少美國中央情報局幹員被判死刑或判無期徒刑？甚至也不公開自己的姓名。一般而言，正式官方記者會前，要報告的官員就會公布自己的姓名、官階。

不透露情報工作

根據《Political》報導， 伊朗於4月曾表示，在過去幾年裡發現290名美國中央情報局間諜，這是逮捕事件是否與4月公布的事件重複，或是另一起新事件不得而知。美國中央情報局則不回應這起事件。

針對伊朗逮捕17名美國中央情報局幹員一事，美國國務卿龐培歐表達質疑，而川普發推文指出，「這完全不是事實，伊朗宗教政權說出更多的謊言和宣傳（比如他們擊落的無人機）。這是非常失敗的，他們根本無所適從。伊朗經濟已死了，將會更糟糕。伊朗總是一團糟！」

專家認為，伊朗、美國開戰風險越來越高，雙方都想壯大聲勢，但又不想引發真的衝突，因此對這起事件的說法才會含糊不清。

美國中央情報局前官員普萊斯在推特上表示，「不回答清楚，讓每種可能性都似真似假。為何要向對手給出有關美國中央情報局工作的資訊?」區域風險顧問桑德森指出，川普的回答毫無紀律可言，美國政府是否該詳實評論類似事件，其實很難有標準定義，每個事件背後的利害關係不同，操作手法當然會不同。

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