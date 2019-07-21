郵輪被扣押很失望 英籲遠離海峽

2019-07-21 18:44 台灣醒報 記者郭詠琳╱台北報導



失蹤的英國油輪終於傳出消息！伊朗19日扣押史坦納帝國號，宣稱其違反規範。伊斯蘭革命衛隊今也發出影片，曝光油輪被扣押的過程。英國政府則對伊朗感到失望，並呼籲英國船隻避免行經荷莫茲海峽，也不排除將可能對伊朗使用外交手段。

船隻扣押影片釋出

據《半島電視台》指出，伊斯蘭革命衛隊（ICRG）日前釋出相關影片。影片中，伊朗士兵帶著頭套，從直升機降落至史坦納帝國號。此外，數艘革命衛隊的船隻也緊緊包圍史坦納帝國，使之不得動彈。

據《衛報》報導，英國郵輪梅斯達與史坦納帝國19日遭伊朗以「違反國際海事法規」扣押，日前梅斯達爾雖已被釋放，但史坦納帝國仍被規定停駐在阿巴斯港（伊朗南部城市）。英國防部長表示：「郵輪公司已聯繫上阿巴斯港的海洋局長，他向我們保證船員都安然無恙」。

一般認為，英國輪船被扣押的導火線是英海軍巡邏艇4日在直布羅陀海峽扣押伊朗油輪葛雷斯，原因是伊朗違反歐盟制裁，供給敘利亞原油。伊朗監委會發言人卡達霍爾表示，「在國際法的基本原則中，平等是一項非常重要的原則，所以對英船隻採取同樣手段」。

政府籲遠離海峽

英國政府20日已要求與德黑蘭（伊朗首都）的外交官會晤談，並呼籲英國所有船隻離荷莫茲海峽。英外交及國協事務大臣杭特已跟伊朗外交官札里夫表態「極度失望」，並誓言保護英國船隻，可能將運用外交手段解決。德國與法國也要求伊朗儘速釋放史坦納帝國，因為這場扣押事件已嚴重削弱伊朗與西方國家為和平所付出的努力。

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