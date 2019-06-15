襲擊油輪川普直稱伊朗幹的 伊反咬指美是黑手

2019-06-15 15:36 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ／綜合14日電



油輪遇襲前，伊曾發射飛彈攻擊美無人機。 歐新社 分享 facebook

一位匿名美方官員則透露，美軍一架MQ-9無人機在兩艘油輪遇襲前就看到有伊朗船隻接近，伊朗在發現無人機後還發射飛彈想打下來，但沒有成功、飛彈墜海。

若這個說法屬實，這是美方首次公布在油輪遇襲前，美軍就掌握到伊朗海軍船隻的動向。

川普14日接受福斯新聞網(Fox News)訪問時表示，「我們知道是因為我們看到(伊朗的)船了，我猜有一枚水雷沒有爆炸，上面可能有伊朗參與的充分證據，就是他們幹的」。

國務卿龐培歐13日堅稱，「這是對自由航行權的公然挑釁，伊朗在升高事端，無法令人接受」。

對此伊朗外長查瑞夫(Javad Zarif)發推文說，美方「馬上就跳出來指稱伊朗，(又沒有)提出一點點事實或現場證據」。

過去幾周美國及其中東盟邦指控伊朗策畫一連串攻擊，包括5月同樣在阿曼灣破壞四艘油輪，並由立場接近伊朗的葉門「青年運動」(Houthi)叛軍組織以無人機攻擊沙烏地阿拉伯。

另外有線電視新聞網(CNN)報導，一位不具名美方官員透露，就在兩艘油輪13日於阿曼灣遇襲前幾個小時，伊朗海軍船隻發現上空有一架美國無人機，便發射飛彈攻擊，但沒有成功，而且美方發現伊朗船隻在油輪遇襲前就接近對方，但這位官員並未提到美國無人機是否看到伊朗船隻發動攻擊。

川普點名伊朗襲擊油輪，伊朗反咬是美國及盟邦所為，油輪遇襲前，伊曾發射飛彈攻擊美無人機。 法新社 分享 facebook

該官員也表示，在油輪遇襲前幾天，另一架美軍MQ-9無人機在紅海被擊落，可能就是被葉門「青年運動」叛軍以伊朗飛彈打下來的。