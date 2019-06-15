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對美伊都不信任...歐洲各國謹慎 呼籲降溫克制

2019-06-15 15:27世界日報 編譯盧炯燊／綜合14日電

兩艘油輪在阿曼灣遇襲事件，美國與伊朗互相指責，歐洲各國政府或許心中認為是伊朗所為，然而由於它們對川普政府及其對伊朗政策的鷹派言論，一直有所保留並且不信任，導致歐洲各國必須作出小心的措詞回應，現在唯一可以說的，只能是要求雙方降溫並保持最大克制。

由於考慮到華盛頓曾透過情報的誇大以及徹底歪曲的說法，導致發動對伊拉克戰爭，歐洲領袖們現在要求川普政府拿出確鑿的證據來。否則他們實難應允支持美國，在中東發動另一場不受選民歡迎的戰爭。

歐洲從來不是伊朗政府及其中東政策的支持者，然而他們更擔心的是，川普政府對伊朗施行「最大壓力」的政策，故此採用保持「最大克制」這個措詞。

一直要求對襲擊事件作出謹慎調查的德國，堅持避免局勢升溫。歐盟外交和安全政策高級代表的發言人柯契姜琪克更直接表明，這個地區的緊張局勢無必要進一步升級，也無必要進一步變得不穩定。她透露，歐洲各國外長在下周例會中，將會討論到伊朗及其他問題。

目前在歐洲政府中，除了英國之外，對有關指責的說法皆持有謹慎態度，他們不願意接受白宮的表面看法，也不想向華盛頓提供任何戰爭藉口。

其實早在川普宣布退出2015年所簽署的伊朗核協議，並實施制裁時，歐洲已強烈表示不滿。歐洲繼續支持這個協議，避免更嚴厲的制裁，又或給以色列或美國製造戰爭理由。

進一步而言，這是「美國對伊朗政策的絕對不可預測性」而令歐洲感到不安。目前在布魯塞爾「德國馬歇爾基金會」總部工作的前美國官員萊瑟認為，儘管歐洲與華盛頓大部分時間都在談論伊朗的所作所為，但它對華盛頓的話語基本缺乏信心。

歐洲外交關係委員會的伊朗問題專家格蘭馬耶說，當川普退出伊朗核協議時，歐洲就預測到會有這類攻擊。

另一方面，到目前為止，川普與伊朗領袖的互相指責還止於口水戰，至少還未直接軍事對抗。然而油輪遇襲後，擺在白宮面前的是如何作出有效回應。

現在美國的選項包括，在荷姆茲海峽最易受攻擊的航道上，為油輪提供武裝護航；或為友好國家的油輪掛上美國國旗，使其有權獲得美國海軍保護；又或進一步制裁伊朗，但成效存疑。

伊朗川普戰爭
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