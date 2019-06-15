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斡旋中東和平新手 安倍穿梭外交鎩羽

2019-06-15 15:27世界日報 編譯盧炯燊／綜合14日電

安倍晉三是伊朗革命後首位到訪伊朗的日本首相，也是首次亮相作為中東和平締造者，然而這個菜鳥和平調停人，不僅未得到伊朗的熱切對待，而且在訪問期間，一艘日本油輪遇襲，讓他在結束德黑蘭的訪問之時，美伊衝突比以前更加不穩定。此行可謂讓他上了殘酷現實的一課。

安倍有望成為日本在位最長的首相，在獲美國川普總統鼓勵下，並期望在7月的國會選舉前提升形象，於是決定到中東斡旋，傳統上這是日本政治人物極力避免的。

他聲稱看到伊朗領導人在言論中希望和平取得進展，又說美國和伊朗之間，雙方都存在複雜的民族情緒。

儘管安倍獲伊朗最高領袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamene)接見，並反駁他暗示美國希望與伊朗有真誠對話的說法，強調「伊朗根本不相信這些話，因為真誠談判不會來自像川普這樣的人。」

當安倍返回東京時，一艘日本油輪在阿曼灣遇襲，美國國務卿龐培歐除了譴責伊朗外，更說是伊朗拒絕安倍的外交斡旋，然後再以攻擊日本油輪的方式來羞辱日本。在外界看來，不啻是向安倍打臉。

不過北海道大學國際政治學教授鈴木一人(Kazuto Suzuki)認為，伊朗不會拒絕安倍的穿梭外交，如果安倍想要做下去的話，只要美國認為沒問題，他就可以繼續穿梭下去。

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