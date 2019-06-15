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油輪遇襲／不是魚雷 船員：被飛行物擊中

2019-06-15 00:01聯合報 東京記者蔡佩芳／十四日電

美軍中區司令部發布在阿曼灣遭攻擊的油輪國華勇氣號船體受損（左箭頭）及疑為水雷（右...
美軍中區司令部發布在阿曼灣遭攻擊的油輪國華勇氣號船體受損（左箭頭）及疑為水雷（右箭頭）照片。（美聯社）
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荷莫茲海峽油輪遇襲讓美伊緊張升溫，美方將懷疑矛頭指向伊朗以水雷攻擊，但遭到攻擊的日企國華產業社長堅田豐十四日表示，船員稱油輪是遭受上方飛來物體所攻擊，否認遭水雷攻擊的可能性。

美軍還釋出影像，指控伊朗海軍船艇從日本遭襲的化學品油輪「KOKUKA COURAGEOUS」船體上移除未爆水雷，認為此事與伊朗有關；伊朗全盤否認涉入此事。

該船所屬國華產業社長堅田豐十四日記者會表示，第二次攻擊時，多名船員油輪被上方飛來物體所攻擊，接著發生爆炸，船體被炸出破洞。且油輪被攻擊的地方離水面有一段距離，他不認為是水雷、魚雷等造成的。

日本政府則態度低調，與美做出區隔。官房長官菅義偉表示，目前正在收集情報，包括背景因素在內，不便帶著預判臆測。

防衛大臣岩屋毅表示，現階段攻擊者與使用武器不明朗，並不符合行使自衛權的三要件，沒有派出自衛隊前往荷莫茲海峽的需求。

外務大臣河野太郎表示，日本與美國、伊朗在內相關各國共享情報，希望確切掌握究竟實際發生何事、今後的風險與對應。河野十四日上午與美國國務卿龐培歐電話會談，針對日本首相安倍訪問伊朗與油輪遇襲案交換意見，但他表示不便透漏會談內容。對記者追問是否將聽取伊朗說明，河野沒有正面答覆。

由於擔憂再發生意外狀況，日本海運業者以日本郵船為首設置對策本部，通令各社船隻以最大速度通過該海域，減少滯留並建立相互聯絡系統。

此外，遇襲的國華產業油輪沒有沉船之虞，在美國海軍的協助下正朝阿拉伯聯合大公國曳航。國華產業表示，只要航路未封鎖，油輪裝載的甲醇將移到別船隻運往目的地。

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