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【即時短評】管案像照妖鏡 多少亂世鼠輩現形

2018-04-29 19:33聯合報 記者張錦弘╱即時報導

教育部「卡管」近4個多月，當過小學老師的前部長潘文忠被罵得半死，最後不願當「劊子手」而辭職。新教長吳茂昆上任一周就拔管，駁回台大準校長管中閔的聘任案，讓台大及台灣高教陷入前所未有的「綠色恐怖」及寒蟬效應。

蔡政府太低估學術界的反彈力量，如今不但國立、私立大學校院協會先後聲援台大，發表聲明指責教育部戕害大學自治、讓高教陷入黑暗時刻。清大現任及前任4位校長，今天更力挺清大師生黃絲帶活動，發表429宣言，要求「免於恐懼的自由」，籲教部收回台大遴選事件的成命、立即修改大學法由遴選委員會自決大學校長人選、並落實黨政軍退出校園，還給校園乾淨自主的空間。

在學術界逐漸團結力抗綠色恐怖、要求蔡政府撤換吳茂昆之際，爭議纏身、卻誇言從未犯錯的「吳聖人」，上午受訪仍臉不紅、氣不喘地說，教部從來沒有干預大學自主，更直言「學術沒有真正的民主」，對外界指控絲毫不以為意。

中研院士、教育部前部長曾志朗在教部拔管後，曾痛心指出，這在國際上會是一件dirty、ugly的醜聞！清大前校長劉兆玄說，民初軍閥都不敢這樣！更有台大教授感嘆，吳茂昆及蔡政府「做到蔣介石一生都不敢對胡適與傅斯年做的事」，把當年民進黨爭取來的大學自主踩在腳下。

管案有如一面照妖鏡，在藍綠惡鬥的政治亂世，照出多少貪戀名利，以正義、法律之名，助長綠營行政治追殺之實的政治及學術圈鼠輩原形；也照出民進黨以民主之名、行威權之實的真面目。

新教長吳茂昆上任一周即拔管，已引發大學全面強烈反彈。本報資料照
新教長吳茂昆上任一周即拔管，已引發大學全面強烈反彈。本報資料照
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台大教育部吳茂昆

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