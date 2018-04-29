台大新五四運動 學者：期許台大堅持獨立精神

2018-04-29 10:33 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



台大學生不滿教育部強硬拔管，昨晚發起綁黃絲帶挺管活動，台大傅鐘上掛滿聲援管中閔的黃絲帶。記者余承翰/攝影 余承翰 分享 facebook

部分台大師生擬在5月4日舉辦遊行、燭光晚會的新五四運動，抗議教育部的「拔管」行為，中研院近代史研究所研究員朱浤源籲管中閔本人站出來表達領導台大的想法。

朱浤源表示已建議主辦人把歷屆台大校長請來，在傅鐘前一起對教育部表達對管中閔的支持，但管也該出來說話，讓支持更有力量。他說，大學是研究教學的地方，其自由開放是對國家最大福氣，教育部不要做無謂干擾，應快發證書，否則是對台大的侮辱，也是民進黨自己看低自己，成為鬥爭的猛獸而已。

關於新五四運動，他說，當年五四運動對西方文化有較一廂情願的肯定，其實西方只是科技文明在過去一、二百年高過東方，非「文化」，在台大紀念五四的目的，是要超越五四，重新體會東方文化的豐富底蘊，不要妄自菲薄。

中研院中國文哲研究所研究員胡曉真說，五四是政治事件刺激出來的抗議活動，但後來的人認為影響最大的是對人文精神的堅持。明年是五四運動百周年，盼台大勿喪失人文精神累積的傳承，並對傳統做批判性的思考、繼承。她說，雖然古時候當政者對人民「作之君，作之親，作之師」，但經過百年粹練以後，期許台大堅持自己的獨立精神，不接受當政者「作之君、作之師」。

中研院歷史語言研究所研究員陳正國表示，台灣學生運動從淵源上與五四有些關連，當時青年認為國家前途與他有關，大學生代表一種理想，也是台灣學生運動的道德置高點。當時的學生在非民主社會下、不是為自身利益而抗爭，在現在這個時空下，新五四運動如何傳承這樣的精神，主辦人要有高度的純粹的理想性格。