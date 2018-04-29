爭大學自治 張善政：黨外理想踩在腳下 我被騙了嗎?

台大學生不滿教育部強硬拔管，28日發起綁黃絲帶挺管活動，台大傅鐘上掛滿聲援管中閔的黃絲帶。報系資料照 記者余承翰／攝影 分享 facebook

針對教育部拔管，台大師生醞釀發起新五四運動，力抗大學自主遭踐踏。曾在台大任教的行政院前長張善政也以「何時可以再有大學自治」為題在臉書貼文。

張善政表示，當年他加入「台大教授聯誼會」，就是因為對國民黨不尊重非國民黨籍的校長心裡不舒服，而當初全力把國民黨影響力逐出校園的「黨外力量」，今天許多人卻把當初訴求的理想踩在腳下，令他不勝唏噓。我們當年是被騙了嗎？

何時可以再有大學自治

我1981年由美返台，到台大任教，當時校長都是官派。我在其中一任校長虞兆中時協助過一些校務行政工作。虞校長不是國民黨，因此當時一些校務行政國民黨籍的教務長就有很高的決策份量。如此變成國民黨不是很尊重自己選派的校長，我身為兼任行政工作的一份子，心理並不舒服，也替虞校長抱屈。後來，有人發起「台大教授聯誼會」，我加入後感到國民黨在其間有些操作，弄得風聲鶴唳，我更是不以為然。但是經過多年發展，大學自治終於成形，只是過程相當辛苦，不足為外人道。

昨天，2018/4/27，教育部宣布不承認台大選出的管中閔校長，要台大重新檢討選舉過程的適法性。

當初全力把國民黨影響力逐出校園的「黨外力量」，今天許多人卻把當初訴求的理想踩在腳下，讓我們這些當年贊同國民黨力量退出校園的人不勝唏噓。我們當年是被騙了嗎？

我很期待學術界能夠積極的表態，告訴今天的民進黨，不要變成早年的國民黨，請你們還我一塊乾淨的學術土地。