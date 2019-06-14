竹苗大雨不斷 紛傳災情

苗9線造橋鄉五福大橋旁山坡土石滑落，昨天清晨緊急封路。記者胡蓬生／翻攝 分享 facebook

新竹地下道淹水 樹斷砸車

前天起至昨中午苗栗、新竹和南投雨勢不斷，下起間歇性大雨、大雷雨，新竹市區地下道淹水，民眾開車硬闖拋錨。苗栗後龍一空屋疑遭雷擊起火，幸未釀傷亡，大雨造成道路出現路樹斷折砸到路過汽車，落石影響交通，苗縣泰安鄉公所昨緊急宣布鄉立幼兒園、象鼻國小全天停課。

泰安幼兒園、象鼻國小停課

新竹市消防局指出，昨晨接獲通報，明湖路309巷一處平房有土石鬆動情形，立即派員前往，初步研判，應是雨量持續太久造成土壤含水飽和，才會讓土石鬆落，導致些許泥沙滑落至下方住家後方，幸無人受傷。

苗縣文化觀光局在竹南鎮崎頂里施設的步道、景觀台附近出現邊坡土石滑落，竹南鎮公所及文觀局派員到場勘察，鎮公所將先鋪設防水布避免坍方情況擴大，災情與當地景觀設施有無關聯，下周將邀技師公會勘察。

有民眾開著BMW轎車硬闖三姓橋地下道，險遭滅頂。 記者王駿杰／翻攝 分享 facebook

大雨也使部分地下道淹水，雖然地下道預警系統放下柵欄，但仍有民眾開BMW轎車硬闖三姓橋地下道，車主原以為車輛可通過約120公分積水，車輛一到水深處就拋錨，受困車內，所幸消防、警察人員及時趕抵，救出受困駕駛。

苗17線造橋鄉大龍村路段昨天清晨近8點時發生路樹斷折擊中車輛意外，駕駛送醫。記者胡蓬生／翻攝 分享 facebook

苗9線道路在造橋、竹南五福大橋路段，昨清晨因橋旁山坡土石滑落，警方以交通錐封路。上午8點，羅姓男子開車行經造橋鄉苗17線大龍村8鄰、9鄰路段時，突然遭斷折路樹擊中，羅受困車內，消防人員將羅救出送醫，羅昨下午返家休養。

苗縣後龍灣寶里一棟古厝，疑遭雷擊起火，幸未釀傷亡，起火原因仍待調查。 記者劉星君／翻攝 分享 facebook

後龍一空屋疑遭雷擊起火

中央氣象局昨清晨發布大雷雨訊息，昨清晨4點多後龍鎮灣寶里一棟空屋，疑遭雷擊起火，附近鄰居說，晚上打雷聽到一聲巨響，睡不太著，過沒多久發現隔壁突起火，消防人員獲報到場，火勢燒穿屋瓦，屋內沒有人居住，堆置建築材料，通知陳姓屋主，火勢在清晨5點熄滅，未釀傷亡，現場燃燒面積約25坪，詳細起火原因仍待調查。

苗17線造橋鄉大龍村路段昨天清晨近8點時發生路樹斷折擊中車輛意外，駕駛脫困後送醫。記者胡蓬生／翻攝 分享 facebook

合歡山公路因滯留鋒面降雨影響，台14甲線5.6公里五里坡路段昨天上午再發生上邊坡落石坍方，造成清境地區交通阻斷，埔里工務段全力搶通單線雙向通行後，現場仍持續搶修，但近來山區間歇性大雨，包括先前忠勇橋前坍方回填工程，敬請用路人依現場人員指揮管制通行，並表示山區路況不佳，遊客盡量避開行駛。