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雨彈襲擊 南投清境等多處路段坍方

2019-06-14 10:29中央社 南投縣14日電

台14甲線5.6公里處、南投縣仁愛鄉清境路段14日上午發生邊坡崩塌，大量土石夾雜...
台14甲線5.6公里處、南投縣仁愛鄉清境路段14日上午發生邊坡崩塌，大量土石夾雜樹木滑落，阻斷雙向道路，南投縣警察局仁愛分局員警到場管制交通。（仁愛分局提供）中央社
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受連日降雨，台14甲線5.6公里、南投縣仁愛鄉清境路段上午發生邊坡崩塌阻斷道路；台14線75.8公里處仁愛鄉忠勇橋路段路基流失，預計今天搶通；投89線力行產業道路土石滑落。

中央氣象局指出，今天受鋒面通過影響，清晨西半部出現普遍性大雨。疑因連日降雨，省道台14甲線5.6公里處、仁愛鄉清境地區五里坡路段，上午7時30分發生邊坡崩塌，大量土石夾雜樹木滑落路面造成雙向阻斷。一名民眾持手機拍攝路況，險遭滑落的土石及樹木掩埋，所幸及時跑開。

交通部公路總局第二區養護工程處表示，邊坡崩塌造成道路阻斷，現場無人車傷亡。所轄埔里工務段已派人員及大型裝載機具前往處理並管制交通，預計中午前搶通。

另外，台14線75.8公里處仁愛鄉忠勇橋路段12日晚間路基流失，無人車傷亡，道路單線通行，埔里工務段成立前進指揮所搶修，但為作業需要採管制20分鐘放行10分鐘措施，經人員、機具連夜趕工，目前已完成鋼軌樁打設，埔里工務段預計今天搶通道路。

逢大雨就坍方的「投89線」力行產業道路因連日降雨，路面狀況非常差，多處路段邊坡土石滑落，仁愛分局表示，力行產業道路34、38.5公里處大量土石阻斷道路，高底盤四輪傳動車輛也無法通過，當地發祥村民需繞道更狹窄農路從翠峰進出。

埔里崩塌清境

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