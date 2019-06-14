屏東雨一直下 台24線霧台路段坍方

2019-06-14 09:20 中央社 屏東縣14日電



屏東縣連續幾天下雨，屏東霧台鄉台24線38.6公里處13日晚間土石坍方，交通受阻。（霧台國小提供）中央社 分享 facebook 屏東縣從今天凌晨起雨下不停，連續幾天下雨，屏東霧台鄉台24線38.6公里處昨晚土石坍方，交通受阻，早上7時許，公路總局已展開清除土石作業。

警方表示，台24線38.6公里處正好在神山部落和霧台部落之間，昨晚8時許土石坍方，無法通行，今天一早展開清除作業，已在上午8時搶修完一車道供車輛通行。

連續幾天下雨，南迴公路台9線伊屯路段昨天下午土石崩坍，台東往屏東楓港方向阻斷，只能單線通車，曾經造成車陣，公路總局已在昨天傍晚清除土石，恢復通車。

屏東縣連續幾天下雨，屏東霧台鄉台24線38.6公里處13日晚間土石坍方，交通受阻，公路總局14日早上展開清除作業，已在上午8時搶修完一車道供車輛通行。（霧台國小提供）中央社 分享 facebook