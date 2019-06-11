岡山積水被指治水破功 韓國瑜：能做盡量做

2019-06-11 20:01 中央社 高雄11日電



高雄市長韓國瑜（左）。聯合報系記者楊濡嘉／攝影 分享 facebook 滯留鋒面及西南氣流影響，高雄市岡山區今天一度積水，遭媒體質疑「治水口號再度破功」的高雄市長韓國瑜表示，下午積水已退，而治水不是變魔術，高雄市政府能做的事會盡量做。

他說，高市府一直非常重視岡山地區幾十年來水患問題，改善所有積水點與治水障礙，一刻都不放手，希望汛期時讓市民安居樂業，無後顧之憂。

上午近2小時強降雨，造成高雄岡山及通往阿蓮地區嘉興里一帶嚴重積水，岡山平和路一片汪洋，更嚴重的是嘉興里往阿蓮區的台19線高速公路涵洞下水深到小腿肚。