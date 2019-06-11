98台斤大西瓜 瓜農冒雨搶收

2019-06-11 18:21 中央社 苗栗縣11日電



苗栗縣頭份市瓜農林天龍專門栽種大西瓜，今年原本種植6株大西瓜但因連日下雨，只剩下2棵大西瓜存活下來，為避免水傷，今天冒著風雨搶收，最重的大西瓜達98台斤。

中央氣象局預報梅雨鋒面報到，易出現短時強降雨，頭份市瓜農林天龍今天號召5、6名農友，冒雨展開「搶救西瓜大作戰」，林天龍指出，今年共種植近一甲地的西瓜田，這幾天得知大雨來襲，除搶收數百顆西瓜外，最重要的就是已進入成熟期的2顆大西瓜。

林天龍表示，原本栽種6株大西瓜，平常利用棉被和塑膠棚布，為西瓜搭建遮陽避雨的家，但最後只有2顆西瓜存活。他說，大西瓜進入成熟期後還會長得更大，不過氣象預報可能有連續4、5天大雨，如果不趕緊搶收起來，等雨一停、太陽出來，西瓜吸入過多水分，「馬上就會爆掉」。

2顆大西瓜約是一般西瓜的2至4倍，較重的1顆在採收時，還得出動4名壯漢以麻布袋做為襯底，分別從4個角落一起拉抬，才能順利將大西瓜抬至推車上，經過磅秤秤重，重達98台斤。

參與搶收的嚴姓婦人指出，她的父親在桃園也栽種西瓜，以往看到的西瓜最大不過40斤，頭一次看到這麼大顆的西瓜，十分有趣，不過眾人冒雨搶收，也見證到瓜農辛勤耕種，得「看天吃飯」的辛苦一面。